31.05.2026 | 16:54
Λήξη συναγερμού στην Μάνδρα
Λουτσέσκου: «Λειτουργώ με το συναίσθημα, όλα είναι πιθανά…»
Ποδόσφαιρο 31 Μαΐου 2026, 17:41

Λουτσέσκου: «Λειτουργώ με το συναίσθημα, όλα είναι πιθανά…»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή της πατρίδας του και για ακόμη μια φορά επέλεξε να μην απαντήσει ξεκάθαρα για το μέλλον του...

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου απολαμβάνει τις διακοπές του, βρέθηκε καλεσμένος σε ένα τηλεοπτικό show στην πατρίδα του, τη Ρουμανία. Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε κάτι το ασυνήθιστο, καθώς τον ρόλο του δημοσιογράφου κλήθηκε να παίξει το κοινό.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ επομένως υποβλήθηκε σε… δοκιμασία Q&A και μίλησε για πολλά θέματα, από το τι έχει «κληρονομήσει» ποδοσφαιρικά από τον πατέρα του Μιρτσέα, μέχρι της ενδεχόμενη επιστροφή του στο ποδόσφαιρο της πατρίδας του μετά από 15 χρόνια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

– Τι σας βοηθάει να… αποσυνδεθείτε από το ποδόσφαιρο;

Με βοηθάει να διαβάζω, μου αρέσει να βλέπω αγώνες από τους οποίους μπορώ να μάθω πράγματα και να παίζω διάφορα αθλήματα. Προσπαθώ κάθε μέρα να ασχολούμαι με τα sports, αλλά ενίοτε δεν είναι πολύ εύκολο καθώς μπορεί να έχουμε τρία παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα, μπορεί να έχουμε εκτός έδρας παιχνίδια, ταξίδια, κλπ…

Ποιες είναι οι αξίες που κληρονομήσατε από τον πατέρα σας;

Τον σεβασμό για την εκπαίδευση, για τη δουλειά, για όλα όσα υπάρχουν γύρω μας.

– Θεωρείτε ότι έχετε επηρεαστεί από τη φιλοσοφία του, από τον τρόπο σκέψης και την καριέρα του;

Σε γενικές γραμμές πήρα πολλά από την αγωνιστική του φιλοσοφία, από τον τρόπο σκέψης του γιατί μεγάλωσα μαζί του, έζησα δίπλα του, τον είδα να δουλεύει, τον άκουσα να μιλάει. Ίσως δεν το έκανε… εσκεμμένα, αλλά το να είμαι διαρκώς μαζί του, βλέποντας τον πατέρα μου να προετοιμάζει αγώνες, προπονήσεις, έχοντας ως πάντα ως Νο1 γνώμονα τη δουλειά, είναι λογικό να έχω πάρει πράγματα. Αλλά θα σας πω κάτι, το πιο… ασυνήθιστο πράγμα που αποκόμισα από εκείνον είναι η άρνηση στην απογοήτευση και η επιθυμία μου να παλεύω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι όταν απογοητεύονται, όταν νιώθουν ηττημένοι, γιατί το ποδόσφαιρο πολλές φορές σε φέρνει σε αυτή την θέση, τα παρατούν, αλλά να θες να προχωρήσεις, να πιστέψεις στη νίκη, θα πρέπει να είσαι σε θέση να σηκωθείς την επόμενη ημέρα και να πεις «δεν τελείωσε». Πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να επιστρέψεις στη δουλειά για το μάξιμουμ αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα.

Ο Μέμε Στόικα σας έχει στη λίστα των προπονητών με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί, σας έχει γίνει ποτέ πρόταση από την FCSB, θα συνεργαζόσασταν με την Στεάουα και τον Μπεκάλι;

Δεν είναι δίκαιο εκ μέρους μου να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις, ούτε προς εκείνους ούτε προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σέβομαι και τον Μέμε Στόικα, έχουμε μια εξαιρετική σχέση, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον μέσα από το πάθος μας για το ποδόσφαιρο. Σέβομαι επίσης πολύ τον κ. Μπεκάλι, έχει επενδύσει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Φυσικά, έχει και αυτός τις ιδιαιτερότητες του, αλλά πάντα καθοδηγείται από την επιθυμία για νίκη.

– Οι οπαδοί θέλουν να ξέρουν αν η πόρτα είναι ανοιχτή ακόμη και σε 15 χρόνια από τώρα…

Δεν μου φαίνεται… νορμάλ να απαντάω σε τέτοιου είδους υποθετικές ερωτήσεις. Είμαι επαγγελματίας προπονητής, κάνω με τεράστιο πάθος τη δουλειά μου, όπου κι αν εργάζομαι. Δίνω τα πάντα για την ομάδα που προπονώ. Υπό αυτήν την έννοια, όλα φαντάζουν πιθανά.

Στη συνέχεια των δηλώσεων του υποστήριξε μεταξύ άλλων πως: «Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι απόλυτος. Δεν ξέρεις πόσο διαφορετική θα είναι η επόμενη από την προηγούμενη ημέρα που έκανες μία δήλωση. Στη ζωή είναι κάπως διαφορετικά, το ελέγχεις. Στο ποδόσφαιρο είσαι μπροστά στον κόσμο, μπροστά στα media, είναι περίπλοκο. Από τη στιγμή που κάνεις μία δήλωση, είναι δύσκολο να την πάρεις πίσω».

– Τι θα σας παρακινούσε να επιστρέψετε στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας;

Δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω στρατηγική, λειτουργώ περισσότερο συναισθηματικά. Και το καλύτερο παράδειγμα γι΄αυτό που σας λέω είναι ο ΠΑΟΚ. Επέστρεψα εκεί που είχα μεγάλη επιτυχία, εκεί όπου κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούμε να πετύχουμε ξανά και ίσως οι περισσότεροι να με συμβούλευαν να μην το κάνω. Όμως εγώ ανέτρεξα στις όμορφες στιγμές που ζήσαμε και δεν το μετάνιωσα. Υπό αυτήν την έννοια, η Ρουμανία είναι η πατρίδα μου, εκεί μεγάλωσα, μου έδωσε πολλά, θα μπορούσα να επιστρέψω κάποια στιγμή που θα είμαι ‘ελεύθερος’. Οπότε δεν τίθεται θέμα κινήτρου για να επιστρέψω στο σπίτι μου, αλλά αυτήν την στιγμή νιώθω ότι βρίσκομαι στο σωστό μονοπάτι.

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31.05.26

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)
Champions League 31.05.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσα από τα social media για την τρομερή στιγμή στο φινάλε του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μαρκίνιος και Γκάμπριελ.

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
NBA 31.05.26

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

