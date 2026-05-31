Γουεμπανιάμα: «Πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον Πόποβιτς»
Οι δηλώσεις του Βίκτορ Γουεμπανιάμα μετά την πρόκριση στους τελικούς του NBA.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα προχώρησε σε δηλώσεις μετά τη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπέρς επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, η οποία τους έστειλε στους τελικούς του NBA.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία καταπληκτική σειρά και αναδείχθηκε MVP των τελικών της δυτικής περιφέρειας.
Μετά το ματς, μίλησε για τον απεριόριστο σεβασμό που τρέφει προς τον Γκερκ Πόποβιτς και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο τελευταίος, ενώ παράλληλα στάθηκε και στο όνειρο που έχει να εκπληρώσει, δηλαδή την κατάκτηση του NBA.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουεμπανιάμα:
Για το ότι κατέκτησαν τον τίτλο χωρίς τον Πόποβιτς στην άκρη του πάγκου τους: «Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για αυτόν. Είναι ο τύπος που έχει περισσότερη εμπειρία ως προπονητής από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον κι έχει περάσει τόσα πολλά πράγματα στην καριέρα του και τόσα πολλά πράγματα αυτήν τη στιγμή στη ζωή του. Περνάει κάποια πράγματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Οπότε, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Πρέπει να τον δω. Πρέπει να του μιλήσω. Δεν υπάρχει τρόπος να καταλάβω αυτήν τη στιγμή πώς αισθάνεται».
Αναφορικά με την επιστροφή τους στους τελικούς για πρώτη φορά από το 2014, τόνισε: «Νομίζω ότι είναι απλά απίστευτοι. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Ξέρουμε ότι όλοι στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αγαπώ αυτούς τους τύπους».
Για το βραβείο του MVP: «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, παρά μόνο το γεγονός ότι είμαστε ομάδα. Το πετύχαμε αυτό για όλους μας και για όλους τους φιλάθλους μας. Το να έχεις μια απτή ευκαιρία να κερδίσεις το πρωτάθλημα, να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου, είναι μια ευκαιρία ζωής. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα συμβεί ξανά. Την ημέρα που θα το κερδίσουμε, μιλώντας για τον εαυτό μου, θα είναι μια καταπληκτική ημέρα, μια πραγματοποίηση ενός ονείρου. Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Είναι σχεδόν σαν το νόημα της ζωής μου».
