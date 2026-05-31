Κυριακή 31 Μαϊου 2026
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Γουεμπανιάμα: «Πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον Πόποβιτς»
Μπάσκετ 31 Μαΐου 2026, 13:51

Οι δηλώσεις του Βίκτορ Γουεμπανιάμα μετά την πρόκριση στους τελικούς του NBA.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα προχώρησε σε δηλώσεις μετά τη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπέρς επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, η οποία τους έστειλε στους τελικούς του NBA.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ  πραγματοποίησε μία καταπληκτική σειρά και αναδείχθηκε MVP των τελικών της δυτικής περιφέρειας.

Μετά το ματς, μίλησε για τον απεριόριστο σεβασμό που τρέφει προς τον Γκερκ Πόποβιτς και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο τελευταίος, ενώ παράλληλα στάθηκε και στο όνειρο που έχει να εκπληρώσει, δηλαδή την κατάκτηση του NBA.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουεμπανιάμα:

Για το ότι κατέκτησαν τον τίτλο χωρίς τον Πόποβιτς στην άκρη του πάγκου τους: «Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για αυτόν. Είναι ο τύπος που έχει περισσότερη εμπειρία ως προπονητής από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον κι έχει περάσει τόσα πολλά πράγματα στην καριέρα του και τόσα πολλά πράγματα αυτήν τη στιγμή στη ζωή του. Περνάει κάποια πράγματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Οπότε, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Πρέπει να τον δω. Πρέπει να του μιλήσω. Δεν υπάρχει τρόπος να καταλάβω αυτήν τη στιγμή πώς αισθάνεται».

Αναφορικά με την επιστροφή τους στους τελικούς για πρώτη φορά από το 2014, τόνισε: «Νομίζω ότι είναι απλά απίστευτοι. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Ξέρουμε ότι όλοι στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αγαπώ αυτούς τους τύπους».

Για το βραβείο του MVP: «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, παρά μόνο το γεγονός ότι είμαστε ομάδα. Το πετύχαμε αυτό για όλους μας και για όλους τους φιλάθλους μας. Το να έχεις μια απτή ευκαιρία να κερδίσεις το πρωτάθλημα, να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου, είναι μια ευκαιρία ζωής. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα συμβεί ξανά. Την ημέρα που θα το κερδίσουμε, μιλώντας για τον εαυτό μου, θα είναι μια καταπληκτική ημέρα, μια πραγματοποίηση ενός ονείρου. Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Είναι σχεδόν σαν το νόημα της ζωής μου».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
NBA 31.05.26

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 31.05.26

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
Champions League 31.05.26

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά στα βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

Συρία: Συνεχίζεται η απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ στην ανατολική Συρία έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά - Αναφορές για «αρκετούς» νεκρούς

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
«Δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό», λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να θέτει αυστηρότερους όρους για τερματισμό του πολέμου -Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις
Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα - Το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται αλλά βάσει τοπικών αποφάσεων ενδέχεται να κλείσουν κάποια σούπερ μάρκετ

Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

