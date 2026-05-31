Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Art 31 Μαΐου 2026, 12:00

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
«Το Unbewitched αφορά την πράξη του να δημιουργείς μια παραμυθένια πραγματικότητα γύρω σου, να κατασκευάζεις μύθους και να διαφεύγεις από τον φόβο και τον πόνο σε ένα όνειρο», λέει η Kristina Rozhkova, το τελευταίο έργο της οποίας καταγράφει πέντε χρόνια ζωής στη Ρωσία και ό,τι ακολούθησε μετά την αναχώρησή της.

Στο Unbewitched, αυτή η φαντασίωση υπονομεύεται από αυτό που η ίδια περιγράφει ως «το σπάσιμο του ξορκιού –μια στιγμή απογοήτευσης, η αφαίρεση της μάσκας, μια σύγκρουση με την πραγματικότητα».

Η Rozhkova απαθανατίζει φίλους και γνωστούς που, όπως και η ίδια, προσπαθούν να κατανοήσουν τα θεμέλια της νέας τους πραγματικότητας.

Νέοι κόσμοι

Το έργο αντλεί σε μεγάλο βαθμό από θέματα φαντασίας και αποξένωσης, μια αισθητική που, σύμφωνα με τη φωτογράφο, είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε ως απάντηση στη σύγχρονη ζωή.

«Η πραγματικότητα για τους νέους, δημιουργικούς ανθρώπους στη Ρωσία που διαφωνούν με το καθεστώς είναι ζοφερή, αν όχι εντελώς επικίνδυνη» εξηγεί. «Προστατεύοντας τους εαυτούς μας από αυτούς τους τρόμους, εφευρίσκουμε νέους κόσμους».

«Ο πόλεμος με την Ουκρανία και οι αμείλικτες καταστολές εναντίον των καλλιτεχνών και της LGBTQ+ κοινότητας στη Ρωσία ανάγκασαν πολλούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια, τις οικογένειες και τις δουλειές τους για μια ζωή στην εξορία»

Unbewitched / Photography Kristina Rozhkova

Διαφυγή

Η έλξη προς τη φαντασία είναι κάτι που η φωτογράφος ένιωθε πολύ πριν πάρει στα χέρια της μια φωτογραφική μηχανή.

Θύμα εκφοβισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής της ζωής και χαρακτηρισμένη ως «παράξενη», η Rozhkova αποσύρθηκε στον εσωτερικό της κόσμο, αρχικά στη λογοτεχνία, μετά στη φιλοσοφία, μέχρι που τελικά βρήκε στη φωτογραφία ένα μέσο για να παίζει με την πραγματικότητα. «Ίσως αυτή ήταν η καμπή -το να στραφώ προς τη φαντασία για να απομακρύνω το βλέμμα μου από την ανθρώπινη σκληρότητα».

Άβολες καταστάσεις

Με αυτόν τον τρόπο, πολλές από τις εικόνες σκηνοθετούνται από την ίδια τη φωτογράφο. Τα υποκείμενα εμφανίζονται καλυμμένα με λάσπη, παραμορφωμένα σε παράξενες πόζες ή αγκαλιασμένα.

Σε μια εικόνα, ένα σώμα εξαφανίζεται κάτω από συστάδες ημιδιαφανών αυγών βατράχου. «Το ντύσιμο και το παιχνίδι ρόλων κατά τη διάρκεια των φωτογραφήσεών μου είναι μια ευκαιρία να προσαρμόσω την πραγματικότητα», αναλογίζεται, περιγράφοντας μια προσέγγιση που αναζητά «παράξενες πόζες, άβολες καταστάσεις και απροσδόκητες λεπτομέρειες».

Στην εξορία

Αν και αυτή η σκηνοθεσία θα μπορούσε εύκολα να εκληφθεί ως θεατρική, η συναισθηματική πραγματικότητα που κρύβεται από πίσω της παραμένει βαθιά ριζωμένη στις ζωές των νέων Ρώσων που βιώνουν την πολιτική αστάθεια.

Πολλοί από τους ανθρώπους που φωτογραφίζονται στο βιβλίο είναι φίλοι και γνωστοί της Rozhkova. «Ο πόλεμος με την Ουκρανία και οι αμείλικτες καταστολές εναντίον των καλλιτεχνών και της LGBTQ+ κοινότητας στη Ρωσία ανάγκασαν πολλούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια, τις οικογένειες και τις δουλειές τους για μια ζωή στην εξορία» εξηγεί.

Ποινική δίωξη

Ενώ ορισμένοι φίλοι έχουν εξαφανιστεί εντελώς στην απομόνωση, άλλοι εμφανίζονται σε εικόνες που τραβήχτηκαν σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό όπου τώρα ζουν απομονωμένοι, «ψαρεύοντας, μαζεύοντας μανιτάρια, αυτοσυντηρούμενοι μόνο και μόνο για να αποφύγουν την επιστροφή στην αστική ζωή».

Λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου, η Rozhkova εγκατέλειψε τη χώρα, αφού πέρασε δύο χρόνια υπό ποινική δίωξη λόγω της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας.

Ζώντας πλέον εκτός Ρωσίας για πρώτη φορά, περιγράφει μια άγνωστη αίσθηση ανακούφισης. «Τα τελευταία δύο χρόνια, ζώντας υπό ποινική δίωξη, βρισκόμουν σε μια κατάσταση συνεχούς τρόμου» λέει η φωτογράφος.

«Περπατούσα στο δρόμο περιμένοντας να με συλλάβουν ξανά. Τώρα, τα σύννεφα έχουν διαλυθεί. Το μυαλό μου είναι πιο οξυδερκές. Υπάρχει αυτή η ασυνήθιστη αίσθηση ελευθερίας».

Το προηγούμενο φωτογραφικό άλμπουμ της Kristina Rozhkova – The Bliss of Girlhood

Ομορφιά και γκροτέσκο

Αυτή η συνύπαρξη της δυσφορίας διατρέχει όλο το έργο, μια εμμονή στην οποία η Rozhkova στρέφεται σκόπιμα. «Πιστεύω ότι η δυσφορία είναι απαραίτητη στην τέχνη», εξηγεί.

«Η κοινωνία είναι εμμονική με την άνεση και την απόλαυση, αλλά οι άνετες μέρες είναι αδιάφορες». Αντίθετα, αναζητά εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της ομορφιάς και του γκροτέσκου, τραβώντας τους θεατές προς αυτό που αρχικά μπορεί να τους απωθεί.

«Ελκόμαστε φυσικά προς το τερατώδες και το “βρώμικο”. Η ασχήμια γίνεται επιθυμητή».

Rozhkova

Unbewitched / Photography Kristina Rozhkova

Οι σκύλοι-φίλοι

Μερικές φορές, αυτή η αμηχανία εκδηλώνεται μέσα από επαναλαμβανόμενα μοτίβα ζώων στο έργο. «Από τη γέννησή μου, επικοινωνούσα περισσότερο με σκύλους παρά με ανθρώπους, οι φίλοι και τα παιχνίδια μου ήταν οι σκύλοι» λέει και συνεχίζει:

«Ο κόσμος των ζώων με γοήτευε πάντα περισσότερο από τον ανθρώπινο. Τείνω να εξηγώ την ανθρωπότητα μέσα από ζωώδη πρίσματα και το αντίστροφο. Για μένα, η σύγχρονη κοινωνία και ο πολιτισμός είναι ένα αδιέξοδο, δεν βλέπω τίποτα όμορφο σε αυτά».

Αυτό που χάνεται

Ενώ το Unbewitched αντλεί στοιχεία από άλλους κόσμους, υπάρχει μια βάση ρεαλισμού που συνοδεύει τη δημιουργία του. «Αυτό το βιβλίο είναι ένα οριστικό σημείο χωρίς επιστροφή» λέει η Rozhkova.

«Είναι μια καταγραφή μιας περίπλοκης, καταστροφικής περιόδου. Είναι ένας τρόπος να διατηρήσω αυτό που ήδη καταρρέει, γνωρίζοντας ότι η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Είναι μια προσπάθεια να διατηρήσω αυτό που χάνεται -ή αυτό που έχει ήδη εξαφανιστεί».

*Το Unbewitched εκδίδεται από την United Vagabonds.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

The Expla-in Project | Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Μια διαφορετική ματιά στην πορεία του Αλέξανδρου Ψυχούλη
Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Τον πανικό στους διερχόμενους οδηγούς έσπειρε φορτηγό που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου - Νεοχωρίου, όταν βγήκε μπροστά τους από το αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

«Ελλάδα 2.0»: Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει – Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση
Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της – Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
Η 12χρονη βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

