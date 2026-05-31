Μήπως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να «κλέψει» τις δουλειές μας;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια παράξενη σιωπή έχει κατακλύσει την αγορά εργασίας σε πολλές χώρες – και όχι μόνο στις ΗΠΑ, όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίχθηκε σε έναν κλάδο που έχει οδηγήσει το χρηματιστήριο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, παρά τα εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα που εμφανίζονται κάθε λίγες μέρες σχετικά με απολύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, στην πραγματικότητα, ελάχιστα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας συνολικά. Το ποσοστό των απολύσεων είναι χαμηλό. Το ποσοστό των προσλήψεων είναι χαμηλό. Το ποσοστό των παραιτήσεων είναι χαμηλό. Είναι σαν όλοι να κρατούν την αναπνοή τους και να περιμένουν αυτό που τους έχουν πει ότι θα συμβεί.

Τον περασμένο μήνα, ο Mat Honan, αρχισυντάκτης του MIT Technology Review, έγραψε ένα ασυνήθιστο, στοχαστικό δοκίμιο με τίτλο «Η εποχή της δυσφορίας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη», στο οποίο αποτύπωσε το κλίμα της εποχής. «Αγοράζει πράγματα ενώ κοιμόμαστε. Ανακαλύπτει τη δομή των πρωτεϊνών. Λέει στα παιδιά να αυτοκτονήσουν. Θα έχω δουλειά αύριο; Θα καταρρεύσει η αγορά; Γιατί χρειάζεται η OpenAI ένα καταφύγιο; Χρειάζομαι κι εγώ ένα καταφύγιο; Ίσως θα έπρεπε να έχω ένα καταφύγιο», έγραφε χαρακτηριστικά.

Η εμμονή με τις προβλέψεις

Και ενώ περιμένουμε και κάνουμε προβλέψεις, έχει αναπτυχθεί μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων, think-tanks και εργαστηρίων AI, μια βιοτεχνία που παράγει τεχνικές ασκήσεις χαρτογράφησης, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούν οι ίδιες μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να συγκρίνουν τις δυνατότητές τους με όλες τις εργασίες που υποτίθεται ότι περιλαμβάνονται στη δουλειά κάθε ατόμου, προκειμένου να προβλέψουν ποιες είναι πιο «εκτεθειμένες» στην αυτοματοποίηση.

Δεν έχει σημασία ότι αυτές οι προβλέψεις διαφέρουν πολύ ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Και δεν έχει σημασία ότι ο όρος «εκτεθειμένες» δεν σας λέει τίποτα για το αν η δουλειά σας μπορεί να βελτιωθεί ως αποτέλεσμα των νέων εργαλείων που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ή να χειροτερέψει, ή να εξαφανιστεί εντελώς, σημειώνει δημοσίευμα των Financial Times.

Έτσι, μας λένε ότι το 40% των θέσεων εργασίας στον κόσμο κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη· ή ίσως είναι 300 εκατομμύρια· ή μάλλον μόνο 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αυτές που βρίσκονται πραγματικά σε κίνδυνο.

Ο καθηγητής του MIT Joseph Weizenbaum, που δημιούργησε ένα από τα πρώτα chatbots στα μέσα της δεκαετίας του 1960, δεν θα εκπλησσόταν από αυτή την εμμονή με τις προβλέψεις. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, είχε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι αποσπάστηκαν από την «περιττή, ατέρμονη και, τελικά, άκαρπη άσκηση της κατάρτισης ενός καταλόγου με αυτά που οι υπολογιστές θα μπορούν και δεν θα μπορούν να κάνουν».

Έρχεται «τσουνάμι», «κύμα» – Γιατί οι μεταφορές είναι μέρος του προβλήματος;

Οι μεταφορές που χρησιμοποιούμε αποτελούν μέρος του προβλήματος. Συχνά λέγεται ότι ένα «κύμα» ή ένα «τσουνάμι» τεχνολογικών αλλαγών έρχεται προς το μέρος μας.

Οι μεταφορές είναι ισχυρές, επειδή διαμορφώνουν την αντίληψή μας για το τι φαίνεται λογικό και τι παράλογο. Τι υπονοεί η μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης ως τσουνάμι ως προς το τι θα ήταν λογική πορεία δράσης; Να κάνουμε προβλέψεις – σίγουρα. Να χαρτογραφήσουμε τα όρια των περιοχών όπου θα χτυπήσει πιο σκληρά· ποιον θα επηρεάσει· ποιος πρέπει να προετοιμαστεί. Τι άλλο; Να ετοιμαστούμε για το μετά: να αποζημιώσουμε όσους έχασαν τα μέσα διαβίωσής τους.

Και τι υπονοεί ως παράλογη αντίδραση; Να πιστεύεις ότι έχεις λόγο για το ίδιο το κύμα: το ρυθμό του, την τροχιά του, τι πρέπει να του επιτραπεί και τι όχι. Κανείς δεν θέλει να φανεί ανόητος, πως πιστεύει ότι μπορεί να συγκρατήσει την παλίρροια. Αυτές οι μεταφορές τοποθετούν επίσης τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών τεχνολογίας στο ρόλο των σοβαρών μετεωρολόγων, που θέλουν να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι έρχεται και περιμένουν να τους ευχαριστήσουν για την προειδοποίηση.

Όμως, η τεχνολογική αλλαγή δεν είναι παρόμοια με ένα φυσικό φαινόμενο. Ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο διαμορφώνεται από θεσμούς, νόμους, ζήτηση των καταναλωτών, ρυθμίσεις, στρατηγικές διαχείρισης και την ισορροπία δυνάμεων στους διάφορους χώρους εργασίας. Αυτό δεν είναι μια ευσεβής επιθυμία, αλλά απλώς μια πραγματικότητα.

Η διάψευση των προβλέψεων και το τέλος της «AI δυσφορίας»

Γιατί υπάρχουν περισσότεροι ακτινολόγοι σήμερα από ό,τι το 2016, όταν ο Geoffrey Hinton, ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», είπε ότι θα έπρεπε να σταματήσουμε να εκπαιδεύουμε νέους ακτινολόγους, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε ήδη να κάνει τη δουλειά τους; Επειδή η εξειδίκευση και η καθημερινή εργασία ενός ακτινολόγου είναι πολύ περισσότερα από την απλή ανάγνωση απεικονίσεων.

Επειδή, όταν ορισμένα είδη προϊόντων ή υπηρεσιών γίνονται φθηνότερα χάρη σε μια νέα τεχνολογία που αυξάνει την παραγωγικότητα, η ζήτηση για αυτά απλώς αυξάνεται. Επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες διστάζουν να ασφαλίσουν πλήρως αυτόνομα συστήματα τα οποία — αν παρουσιάσουν βλάβη — μπορούν να κάνουν λάθη με ρυθμό και όγκο που ένας ακτινολόγος, ο οποίος έχει μια κακή μέρα, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει.

Τελικά, φαίνεται ότι η εποχή της «δυσφορίας» για την τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει στο τέλος της – τουλάχιστον παντού εκτός από τον χώρο που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος για αυτήν. Ομολογουμένως, η προσπάθεια να διαμορφωθεί η εφαρμογή της τεχνολογίας μέσω ανθρώπινου διαλόγου, συμβιβασμού και δράσης μπορεί να είναι κουραστική και επίπονη. Η συμμετοχή στην πολιτική, σε επίπεδο εργασιακού χώρου, κοινότητας ή έθνους, μπορεί συχνά να είναι εξοργιστική και μη ικανοποιητική. Αλλά είναι καλύτερο από το να παρακολουθούμε παθητικά καθώς μια χούφτα ανθρώπων αγωνίζεται να διαμορφώσει το μέλλον, όταν ακόμη και οι ίδιοι δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν να τους εμπιστευτούμε αυτό το έργο.