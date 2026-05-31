Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο
- Στο ΠΑΓΝΗ παιδί που έπεσε σε γκρεμό 11 μέτρων
- Επείγει να σιγήσουν τα όπλα, είπε ο Μακρόν για τον Λίβανο - Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
- Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Κάλιαρι - Έχει τεθεί σε απομόνωση
- Τρόμος για οικογένεια στη Θεσσαλονίκη – Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι φώναζε έξω από το σπίτι τους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Φωτιά έχουν πάρει στα νησιά οι τιμές των καυσίμων. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ του οχήματός τους.
Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο.
Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει τα 2,286 ευρώ το λίτρο, στα Δωδεκάνησα τα 2,214 ευρώ, στο Ρέθυμνο τα 2,181 ευρώ και στην Κέρκυρα τα 2,170 ευρώ.
Όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων, το πρόβλημα παραμένει η υψηλή φορολογία, με τον κλάδο να ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πρόσθετα μέτρα στήριξης.
Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης έκανε ξεχωριστή αναφορά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτηση του.
«Γι’ αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο Diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο».
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η φετινή τουριστική σεζόν ξεκινά με το κόστος μετακίνησης να βρίσκεται στα ύψη και τους κατοίκους των νησιών να καλούνται για ακόμη μία φορά να πληρώσουν το ακριβότερο τίμημα.
Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:
- Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs
- Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
- Ο Καρλ Λάγκερφελντ και η άτυχη «χρυσή κληρονόμος» – Η γάτα του, η Σουπέτ
- ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
- Η μεγάλη των πλούσιων φυγή: Γιατί τα Family Offices αποσύρουν επενδύσεις από τις ΗΠΑ
- Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)
- Καιρός: Ζέστη και άνοδος της θερμοκρασίας με 34άρια από Δευτέρα
- Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις