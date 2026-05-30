newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 12:10
Στις φλόγες τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαΐου 2026, 09:10

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη

Από τις υπογραφές στις εγγραφές μελών, εθελοντές και στελέχη στην επικοινωνιακή και οργανωτική δουλειά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Θησείο ήταν το πρώτο και πιο κρίσιμο στάδιο της επαναφοράς του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Το όνομα του κόμματος διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα όλη την κοινωνία, προκαλώντας από ενθουσιασμό μέχρι οργή στα αριστερά, νευρικότητα στο κέντρο και αντικρουόμενες αντιδράσεις από τα δεξιά.

Η ΕΛΑΣ όμως πρέπει γρήγορα να περάσει στο επόμενο στάδιο και να μετεξελιχθεί πολύ γρήγορα σε κόμμα με δομές και οργάνωση.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιμένει κάποιος είτε απλός ψηφοφόρος είτε κάποιος θέλει να συμπαραταχθεί ότι θα είναι ένα κόμμα όπως τα ξέρουμε.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά θα φτάσει μέχρι τις εκλογές ως ένας φορέας χωρίς κυρίαρχα εσωτερικά όργανα.

Θα πρόκειται για μια δομή που θα παραπέμπει περισσότερο σε πολιτικό φορέα με απευθείας επικοινωνία της οργανωμένης βάσης σε περιφερειακό επίπεδο με τον πρόεδρο του κόμματος και αντίστροφα.

Ενδιάμεσα θα βρίσκονται αυτό που η Αμαλίας ονομάζει ομόκεντροι κύκλοι των στελεχών που εμπιστεύεται ο κ. Τσίπρας και ανά τομέα θα μετατρέπουν τα κοινωνικά αιτήματα και προβλήματα σε προτάσεις και προγραμματικές λύσεις.

Βασικό εργαλείο για όλα αυτά η πλατφόρμα που στήνεται και η οποία θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για όλες αυτές τις δράσεις.

Εξόρμηση

Όλα αυτά προϋποθέτουν και μια οικονομική στήριξη του όλου εγχειρήματος.

Αιμοδότες της νέας προσπάθειας θα είναι όπως όλα δείχνουν τα μέλη του κόμματος τα οποία έχουν αρχίσει να εγγράφονται.

Ακριβής αριθμός εγγεγραμμένων δεν υπάρχει ακόμη και αυτό γιατί γίνεται μια προσπάθεια διασταυρώσεων όλων όσων υπέγραψαν και την ιδρυτική διακήρυξη τα πρώτα 24ωρα.

Η ΕΛΑΣ λοιπόν σύμφωνα με τους επιτελείς της Αμαλίας βάζει μπροστά τις μηχανές και τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσει η οικονομική εξόρμηση για τα οικονομικά του κόμματος με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να είναι λιτή και καθαρή: Λίγα από πολλούς.

Το μήνυμα αυτό έρχεται σε μια φάση που ήδη η ΝΔ αλλά και το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρά πυρά προσωπικά στον κ Τσίπρα για το που βρίσκει τα χρήματα για τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου του αλλά και για τη φιέστα που διοργάνωσε στο Θησείο για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος του κόμματός του.

Από την Αμαλίας θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα στηριχτούν σε μεγάλες χορηγίες από επιχειρηματίες. Κάτι τέτοιο εξάλλου θα ήταν και αντίθετο με το βασικό μήνυμα και του μανιφέστου Τσίπρα και το σύνθημα «από την κοινωνία για την κοινωνία».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Κόσμος
Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Σύνταξη
Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά

Με την αυτοδυναμία να φαντάζει μακρινό όνειρο και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία, η κυβέρνηση παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και εκνευρισμό τις παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά. Την ίδια στιγμή ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί» για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Σύνταξη
Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ

Με σκληρή ανάρτηση και καρφιά για Predator και διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απευθείας αναθέσεις, εξηγεί η ΕΛΑΣ στον Κυριάκο Πιερρακάκη που δεν κατάλαβε, τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας».

Σύνταξη
Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
ΠΑΣΟΚ 29.05.26

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Σύνδεση με Ιράν 30.05.26

Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί για υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία

Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Σύνταξη
Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ
Champions League 30.05.26

Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Οι περισσότεροι ειδικοί βλέπουν τους Γάλλους ένα βήμα μπροστά, όμως οι Λονδρέζοι πιστεύουν πως ήρθε η ώρα να γράψουν ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 30.05.26

Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύνταξη
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Γεώργιος Μαζιάς
Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Φως στο Τούνελ 30.05.26

«Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» - Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 30.05.26

«Στόχοι και όνειρα» - Αυτά είναι τα θέματα των Πανελλαδικών στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies