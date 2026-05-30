«Disclosure Day»: Κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό τρέιλερ της νέας sci-fi ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το τέταρτο και τελικό τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Disclosure Day» («Ημέρα Αποκάλυψης»), έδωσε στη δημοσιότητα η Universal Pictures.

Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η οποία έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους Αμερικανούς κριτικούς, βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα του κορυφαίου δημιουργού.

Έρχεται ένα συγκλονιστικό θρίλερ

Το σενάριο ανέλαβε ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του, Ντέιβιντ Κεπμε τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, όπως τα «Jurassic Park», «The Lost World: Jurassic Park», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Η επίσημη σύνοψη προϊδεάζει για ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης».

Ποιους περιλαμβάνει το εντυπωσιακό καστ

Λαμπερά ονόματα: Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ίβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιτ Ράσελ, Χένρι Λόιντ-Χιούζ, Μάικλ Γκαστόν και Έλιοτ Βίλαρ.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Disclosure Day» αποτελεί την επιστροφή του Σπίλμπεργκ στη μεγάλη οθόνη μετά το ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ «The Fabelmans» (2022), το οποίο είχε κερδίσει επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Επίσης βρίσκεται και στη παραγωγή μέσω της Amblin Entertainment μαζί με την Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ (Kristie Macosko Krieger).