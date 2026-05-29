Το μήνυμα καρδιάς του Βεζένκοφ: «Τα καταφέραμε σαν οικογένεια, ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί» (pics)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της Euroleague και ο Σάσα Βεζένκοφ δημοσίευσε μία δημοσίευση στο instagram, με αφορμή το σπουδαίο αυτό επίτευγμα.

Ο MVP της regular season στο μήνυμά του υπογράμμισε τις δυσκολίες που βίωσαν οι Ερυθρόλευκοι τα τελευταία χρόνια και ευχαρίστησε τους οπαδούς για τη στήριξή τους.

Η ανάρτηση του Βεζένκοφ

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Μετά τις στενοχώριες των τελευταίων ετών, όλοι νιώσαμε το βάρος της προσδοκίας. Πιέσαμε τους εαυτούς μας στα όριά μας και παλέψαμε μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει ένα άτομο μόνο του. Σταθήκαμε ώμο με ώμο, ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια, και μαζί, τα καταφέραμε.

Προς τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσουν αρκετά. Κάνατε εκείνη τη νύχτα αξέχαστη.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί».