Ο Ντεμπελέ κυνηγά δεύτερη συνεχόμενη Χρυσή Μπάλα

Παρά τους τραυματισμούς και τις αμφιβολίες που τον ακολούθησαν για χρόνια, ο Ουσμάν Ντεμπελέ εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League και πλέον εμφανίζεται ως ισχυρός υποψήφιος για δεύτερη διαδοχική κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Έναν χρόνο μετά την κατάκτηση της πρώτης Χρυσής Μπάλας της καριέρας του, ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συζήτησης. Το ερώτημα που ακούγεται όλο και πιο έντονα σε Γαλλία και Ευρώπη είναι πλέον ξεκάθαρο: μπορεί ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν να κάνει το back-to-back και να επιβεβαιώσει πως ανήκει οριστικά στην ελίτ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της εποχής του;

Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, το συγκεκριμένο σενάριο έμοιαζε μακρινό. Ο 29χρονος εξτρέμ πέρασε ακόμη μία δύσκολη περίοδο γεμάτη μυϊκά προβλήματα και μικροτραυματισμούς, οι οποίοι δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει ρυθμό στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Οι αμφιβολίες επανήλθαν. Πολλοί πίστεψαν ότι η περσινή του εκτόξευση ήταν μια μοναδική στιγμή που δύσκολα θα επαναλαμβανόταν.

Ο ίδιος, όμως, απάντησε στο γήπεδο.

Όταν η σεζόν μπήκε στην τελική ευθεία και τα μεγάλα παιχνίδια άρχισαν να διαμορφώνουν τίτλους και ιστορίες, ο Ντεμπελέ εμφανίστηκε ξανά καθοριστικός. Στο Champions League αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της Παρί Σεν Ζερμέν, όχι μόνο με γκολ και ασίστ, αλλά κυρίως με την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας. Οι εκρήξεις του στο ένας εναντίον ενός, η ικανότητά του να διασπά οργανωμένες άμυνες και η ωριμότητα στις αποφάσεις του έδωσαν στην Παρί μια διαφορετική επιθετική διάσταση.

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η μεταμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Για χρόνια, ο Ντεμπελέ κουβαλούσε τη φήμη του «αιώνιου ταλέντου». Ενός ποδοσφαιριστή με τεράστιες δυνατότητες αλλά χωρίς σταθερότητα, χωρίς διάρκεια και πολλές φορές χωρίς την απαιτούμενη πνευματική συνέπεια. Στη Ντόρτμουντ, στην Μπαρτσελόνα και ακόμη και στα πρώτα του χρόνια στο Παρίσι, οι τραυματισμοί και οι μεταπτώσεις δεν του επέτρεψαν ποτέ να κυριαρχήσει πραγματικά.

Η φετινή χρονιά δείχνει διαφορετική.

Στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γάλλος επιθετικός θεωρείται πλέον ένας από τους φυσικούς ηγέτες της ομάδας. Όχι επειδή φωνάζει περισσότερο από τους άλλους ή επειδή επιδιώκει τον ρόλο του σταρ, αλλά επειδή η παρουσία του επηρεάζει τους πάντες. «Έχει γίνει ηγέτης χωρίς να χρειάζεται να λέει ότι είναι ηγέτης», σχολιάζουν άνθρωποι κοντά στον σύλλογο, περιγράφοντας έναν παίκτη πιο ώριμο, πιο συγκεντρωμένο και πιο αποφασισμένο από ποτέ.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις μεγάλες στιγμές. Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, όπου συχνά εξαφανιζόταν στα κρίσιμα παιχνίδια, πλέον δείχνει να απολαμβάνει την πίεση. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ζητά την μπάλα και καθορίζει τον ρυθμό της ομάδας του στα πιο απαιτητικά βράδια.

Παράλληλα, η εθνική Γαλλίας περιμένει πολλά από εκείνον ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων του καλοκαιριού. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να παραμένει το μεγαλύτερο αστέρι των «τρικολόρ», ο Ντεμπελέ έχει πλέον εξελιχθεί στον παίκτη που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική ενός αγώνα με μία μόνο ενέργεια. Η χημεία του με τη νέα γενιά των Γάλλων διεθνών θεωρείται κομβική για τις φιλοδοξίες της ομάδας.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο αναζητά τους επόμενους μεγάλους κυρίαρχους μετά την εποχή Μέσι και Ρονάλντο, ο Ντεμπελέ δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει τη δική του θέση στο κορυφαίο επίπεδο. Η κατάκτηση δεύτερης συνεχόμενης Χρυσής Μπάλας δεν θα αποτελούσε απλώς προσωπική δικαίωση. Θα ήταν η οριστική επιβεβαίωση ότι ένας παίκτης που για χρόνια θεωρούνταν «χαμένο wonderkid» κατάφερε τελικά να εκπληρώσει το τεράστιο ποδοσφαιρικό του πεπρωμένο.

Και ίσως, για πρώτη φορά στην καριέρα του, κανείς πλέον να μην αμφιβάλλει ότι το αξίζει.