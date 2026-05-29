Αρνάλντι – Τσιτσιπάς 3-1: Χαμηλή πτήση και αποκλεισμός για τον Στέφανο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χαμηλή πτήση και αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Ελληνας τενίστας ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Ματέο Αρνάλντι και αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο Τσιτσιπάς, που αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στα πλευρά και στις αρχές του τρίτου σετ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του μαχητικού Ιταλού και ολοκλήρωσε άδοξα την πορεία του στη φετινή διοργάνωση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουνχέρι-χέρι στο σκορ (2-2, 5-5) και να οδηγούνται στο τάι μπρέικ, όπου ο Ιταλόςαποδείχθηκε ψυχραιμότερος. Με μεγάλα χτυπήματα προηγήθηκε με 5-1 και λίγοαργότερα έφτασε στο 7-2, που του έδωσε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Αρνάλντι προηγήθηκε με 3-0, αλλά ο Στέφανος απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 3-3. Στο 11ο γκέιμ μάλιστα ο συμπατριώτης μας έκανε νέο μπρέικ για το 6-5 και λίγο αργότερα έκανε το 7-5, με το οποίο ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι.

Στην αρχή του τρίτου σετ (2-1) ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζήτησε και πήρε ιατρικό τάιμ άουτ επικαλούμενος πρόβλημα στα πλευρά, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Ιταλός και έκανε μπρέικ για το 3-1. Στη συνέχεια έφτασε στο5-2 και με 6-3 έκανε το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Στέφανος προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Ιταλός έκανε μπρέικ στο 5ο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-2. Στο 7ο γκέιμ έκανε ένα ακόμα για το 5-2, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο 6-2, που τον έφερε στο 3-1 και του έδωσε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.