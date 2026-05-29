Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Επιστήμες 29 Μαΐου 2026, 17:47

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
 Σαν το ασώματο χέρι «Αυτό» της  Οικογένειας Άνταμς, τα κομμάτια αυτού του θαλάσσιου ασπόνδυλου αρνούνται να πεθάνουν.

Ακρωτηριασμένα τμήματα ενός θαλάσσιου αγγουριού εξέπληξαν τους ερευνητές όταν παρατήρησαν ότι οι ιστοί δεν πέθαιναν αλλά συνέχισαν να ζουν αποκομμένοι από το υπόλοιπο σώμα για τρία ολόκληρα χρόνια.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό περιοδικό Science Advances αφορά το θαλάσσιο αγγούρι Psolus fabricii που ζει στον Βόρειο Ειρηνικό.

Το όνομα του γένους, Psolus, προέρχεται από την ελληνική λέξη που φαντάζεστε. Εξάλλου μια άλλη κοινή ονομασία των θαλάσσιων αγγουριών στην Ελλάδα είναι «ψωλιάγκοι» λόγω του σχήματός τους.

H ανακάλυψη των κομματιών ζόμπι ήρθε εντελώς τυχαία. Οι Καναδοί ερευνητές μελετούσαν τα θαλάσσια αγγούρια σε μια δεξαμενή και τα έπιαναν με τα χέρια όταν τα χρειάζονταν για πειράματα. Καθώς τα τραβούσαν από τις πέτρες ή το τζάμι του ενυδρείου όπου ήταν προσκολλημένα, κάποιοι από τους βαδιστικούς ποδίσκους των ζώων αποκόπτονταν από το σώμα και έμεναν στερεωμένα.

Θαλάσσιο αγγούρι Psolus fabricii με τα πλοκάμια τραβηγμένα (Rebecca Evans / CC BY-SA 4.0)

Οι κομμένοι ποδίσκοι δεν νεκρώνονταν αλλά παρέμεναν στη θέση τους για μέρες, εβδομάδες και μήνες. Στο διάστημα αυτό έδειχναν να επουλώνουν τα τραύματά τους και μάλιστα μεγάλωναν λίγο σε μέγεθος.

Τα θαλάσσια αγγούρια, των οποίων η επιστημονική ονομασία είναι ολοθούρια, ανήκουν στην ομάδα των εχινοδέρμων, η οποία περιλαμβάνει επίσης τους αστερίες και τους αχινούς. Τα ζώα αυτής της ομάδας είναι γνωστό ότι μπορούν να αναγεννούν τα άκρα τους, και τα κύτταρά τους δείχνουν να μην γερνούν ποτέ.

Μέχρι σήμερα, όμως, οι βιολόγοι πίστευαν ότι οι ακρωτηριασμένοι ιστοί νεκρώνονται, κάτι που διαψεύδεται από τις νέες παρατηρήσεις.

«Δεν έχουμε ακόμη αναπτύξει ένα νέο, πλήρες ολοθούριο, βλέπουμε όμως εντυπωσιακή ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κυττάρων ολόκληρα χρόνια μετά την αφαίρεση του ιστού» δήλωσε η Ρέιτσελ Σίπλερ του Πανεπιστημίου Memorial της Νέας Γης και Λαμπραντόρ, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Είναι σαν μια σαύρα που χάνει την ουρά της. Ξέρουμε ότι ορισμένες σαύρες μπορούν να αναπτύξουν νέες ουρές. Εμείς όμως μιλάμε για το αν η ουρά μπορεί να αναπτύξει μια νέα σαύρα» είπε.

Βαδιστικός ποδίσκος του ολοθούριου ένα έτος μετά την εκτομή (πάνω) και τρία χρόνια αργότερα (Sara Jobson)

Εντυπωσιασμένοι από τους νεκροζώντανους ποδίσκους στο ενυδρείο, οι ερευνητές πειραματίστηκαν κόβοντας τμήματα τριών ολοθούριων από το σώμα και τα πλοκάμια.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι αποκομμένοι ιστοί έζησαν, τα κύτταρά τους διαφοροποιήθηκαν και αναδιοργανώθηκαν και το ανοσοποιητικό τους σύστημα συνέχισε να λειτουργεί. Αν και δεν είχαν στόμα, απορροφούσαν αμινοξέα και άλλα θρεπτικά συστατικά από το φυσικό θαλασσινό νερό της δεξαμενής τους, το οποίο όπως επισήμαναν οι ερευνητές βρίθει μικροβίων.

Η ανακάλυψη είναι δυνητικά σημαντική, καθώς η μελέτη του φαινομένου στα ολοθούρια θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμα νέα στοιχεία για τις προσπάθειες της αναγεννητικής ιατρικής.

Όπως γράφουν οι ερευνητές, «τα ευρήματά μας αμφισβητούν τις συμβατικές αντιλήψεις περί αθανασίας των ιστών και παρουσιάζουν μια νέα κατηγορία πειραματικού μοντέλου».

Κεντρική εικόνα: Sara Jobson / Mercie Lab, MUN

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

