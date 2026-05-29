Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (29/5).
Συγκεκριμένα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Αυξημένη είναι η κίνηση στη Συγγρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στην Καλιρρόης, στην Αρδηττού, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων,
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Στην Αττική Οδό εντοπίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/bhUnEamCLO
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 29, 2026
