ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα εφέτος τον Απρίλιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 10,4% τον Μάρτιο 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 13,7% το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (6,3%) και μείωση κατά 49.471 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 (9,9%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11% τον Απρίλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,9% από 7,3%.
Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 18,4% από 19,1% τον Απρίλιο 2025 και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 9% από 8,4%.
Σε 4.318.719 άτομα οι απασχολούμενοι
Σύμφωνα, επίσης, με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (0,1%) και μείωση κατά 9.887 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 (0,2%).
Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.949.960 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.141 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (1,9%) και αύξηση κατά 52.020 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 (1,8%).
Πηγή: ot.gr
