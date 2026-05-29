ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο

Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα εφέτος τον Απρίλιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 10,4% τον Μάρτιο 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (6,3%) και μείωση κατά 49.471 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 (9,9%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11% τον Απρίλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,9% από 7,3%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 18,4% από 19,1% τον Απρίλιο 2025 και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 9% από 8,4%.

Σύμφωνα, επίσης, με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (0,1%) και μείωση κατά 9.887 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 (0,2%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.949.960 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.141 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (1,9%) και αύξηση κατά 52.020 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 (1,8%).

Πηγή: ot.gr