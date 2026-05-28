Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 14-20: Θρύλος εξπρές για το πρωτάθλημα και… 62-0 (vid)

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός τον δεύτερο τελικό της Α1 πόλο ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό επικρατώντας με 20-14. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά και θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για να πάρουν το πρωτάθλημα, ενώ επιπλέον έφτασαν τις 62 σερί νίκες επί του «αιώνιου» αντιπάλου.

Το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς κρατούσε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο και ξέσπασε επιθετικά στο δεύτερο σκοράροντας συνεχόμενα γκολ, αφού είχε επιβάλλει απόλυτα τον ρυθμό του, τον οποίο δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι παίκτες του «τριφυλλιού».

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες αν είναι αρκετά νευρικές επιθετικά, αλλά καλές αμυντικά. Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που προηγήθηκε 0-1 με τον Ζάλανκι, αλλά ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε με πέναλτι σε 1-1. Νικολαΐδης και Πούρος έδωσαν αέρα δύο γκολ τους «ερυθρόλευκους» για το 1-3, όμως ο Γκιουβέτσης μείωσε σε 2-3. Ο Πούρος έκανε το 2-4 για τους Πειραιώτες και ο Χατζηγούλας μείωσε για τους «πράσινους» σε 3-4, για να κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο.

Το δεύτερο οκτάλεπτο άρχισε με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν γκολ. Δύο από Γενηδουνιά και Παπαναστασίου, δύο από Σκουμπάκη και Κοπελιάδη έφεραν το 5-6 για τον Ολυμπιακό που κρατούσε το προβάδισμα. Ο Άνγκιαλ με δύο δικά του τέρματα έφερε στο +3 τους «ερυθρόλευκους» για το 5-8, με τον Σκουμπάκη να μειώνει σε 6-8 και τον Παπαναστασίου να κλείνει την περίοδο με γκολ για το 6-9 του Ολυμπιακού.

Το τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε με τα γκολ των Γενηδουνιά και Γκιουβέτση για κάθε ομάδα να κάνουν το 7-10, ενώ ακολούθησαν τα τέρματα των Ζάλανκι και Κουρούβανη για το 8-11. Ο Δήμου έκανε το 8-12 για τους «ερυθρόλευκους» και ο Κοπαλιάδης μείωσε σε 9-12 για τους «πράσινους». Κάπου εκεί οι Πειραιώτες ξέσπασαν και με τέσσερα γκολ από τους Ζάλανκι (x2), Κάκαρη και Φουντούλη έκαναν το 9-16 για να ολοκληρωθεί η περίοδος.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Χαλυβόπουλος μείωσε σε 10-16, για να κάνει το 10-17 ο Φουντούλης. Ο Γκιουβέτσης έκανε το 11-17 για τον Παναθηναϊκό, αλλά δύο γκολ από Γενηδουνιά και Δήμου έφεραν το 11-19 για τον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» με τρία σερί τέρματα του Σκουμπάκη πλησίασαν για το 14-19, με τον Νικολαΐδη να γράφει το τελικό 14-20.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 3-7, 5-4.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 5, Δήμου 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Δ. Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.