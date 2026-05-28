Ολυμπιακός: Δείτε τη… μαγεία στο ΣΕΦ, μεγάλη ερυθρόλευκη γιορτή για την κατάκτηση της Euroleague(pics)

Όμορφες εικόνες στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της γιορτής της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας την περασμένη Κυριακή στο Final Four της Αθήνας.

Πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μια πολύ όμορφη γιορτή σε ένα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που ήταν κατάμεστο καθώς είχε ανακοινωθεί sold out.

Οπως μπορείτε να δείτε οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος ήταν εκείνοι που έβαλαν στο παρκέ το βαρύτιμο τρόπαιο και αφού το σήκωσαν προς τον κόσμο υπήρξε θερμό χειροκρότημα.

Εν συνεχεία ήταν εκείνοι που έκαναν τα αποκαλυπτήρια για το σχετικό λάβαρο, το οποίο πήρε τη θέση του στον ουρανό του ΣΕΦ.

Δείτε παρακάτω χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τη γιορτή της ΚΑΕ Ολυμπιακός