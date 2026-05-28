Επιστρέφει στη δράση ο Ολυμπιακός μετά τη Euroleague – Στο ΣΕΦ με την ΑΕΚ και το… λάβαρο
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (28/5, 20:15), στο πρώτο ματς μετά την κατάκτηση της Euroleague, για τη ημιτελικά της Stoiximan GBL – Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ο άλλος ημιτελικός
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (28/5, 20:15) για τη ημιτελικά της Stoiximan GBL στην πρώτη του αναμέτρηση μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του.
Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν ότι πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού απέναντι στην Ένωση θα γίνει η αποκάλυψη του λαβάρου για το τέταρτο τρόπαιο της Euroleague, μπροστά στον κόσμο τους.
Στα αγωνιστικά δεν υπάρχουν απουσίες για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Εκτός λίστας ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκονται οι Τζόσεφ, ΜακΚίσικ και Φαλ, ενώ, θα πρέπει να κοπούν ακόμη δύο από την οκτάδα.
Στον αντίποδα, για την ΑΕΚ ο Σάκοτα δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του ΚιΣόν Φίζελ, που τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση καθώς έχει υποστεί κάκωση στο δεξί γόνατο.
Θυμίζουμε ότι η πρόκριση κρίνεται στις δυο νίκες.
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ο άλλος ημιτελικός
Στον άλλο ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (28/5, 18:00) με τον Εργκίν Αταμάν να μην υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που έχει ενοχλήσεις στο πέλμα, στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρείται από διάστρεμα και στον Κένεθ Φαρίντ που είχε υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού.
Από την άλλη, ο Παντελής Μπούτσκος θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Τόμας Ντίμσα, ενώ εκτός παραμείνει ο Νίκος Χουγκάζ.
