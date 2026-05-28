newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κοινωνικά επιδόματα: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα ποσά του Μαΐου – Αναλυτικά οι κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαΐου 2026, 07:18

Κοινωνικά επιδόματα: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα ποσά του Μαΐου – Αναλυτικά οι κατηγορίες

Τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αύριο Παρασκευή, 29 Μαΐου, πρόκειται να καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Μάιο, συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το σύνολο δικαιούχων ενέρχεται σε 1.057.814 και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στα 275.075.217 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Κοινωνικά επιδόματα: Αναλυτικά οι κατηγορίες και τα συνολικά ποσά

Συγκεκριμένα θα διατεθούν:

  • Επίδομα παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ
  • Επίδομα στέγασης: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ
  • Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ
  • Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ
  • Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι -173.775 ευρώ
  • Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ
  • Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι -9.279.328 ευρώ
  • Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι -151.575 ευρώ
  • Έξοδα κηδείας: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ
  • Επίδομα γέννησης: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ
  • Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
  • Κόκκινα δάνεια: 3.114 δικαιούχοι- 255.329 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι οφειλέτες: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ
  • Επίδομα αναδοχής: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ
  • Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
  • Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ
  • Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,6% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,6% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Business
Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση 28.05.26

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»
Οικονομία 28.05.26

Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»

Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις «ελαστικές» δαπάνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς – Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε
Ευρωπαϊκή οδηγία 27.05.26

Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς – Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οφείλει να έχει ψηφιστεί ως τις 7 Ιουνίου - όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
ΕΛΣΤΑΤ 26.05.26

Κατεβάζει ταχύτητες η ιδιωτική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Πολιτική 28.05.26

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση 28.05.26

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
Ελλείψεις και κίνδυνοι 28.05.26

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;

«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Ναταλία Διονυσιώτη, Γιώργος Σχοινάς
Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο
Stories 28.05.26

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Νέo έργο 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031

Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Fizz 28.05.26

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Σύνταξη
Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.05.26

Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι

Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ένταση 28.05.26

Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»
Οικονομία 28.05.26

Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»

Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις «ελαστικές» δαπάνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ
Πολιτική 28.05.26

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) φαίνεται πως ήδη έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις (κυλιόμενες και μη). Τι βλέπει το Μαξίμου και γιατί βάζει απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Βενεζουέλα 28.05.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
Χωρίς δικλείδες ασφαλείας 28.05.26

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Σύνταξη
Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Κόσμος 28.05.26

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Σύνταξη
Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Κόσμος 28.05.26

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
«Ηθική αυτουργία» 28.05.26

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies