Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Η Σαμπαλένκα παίζει με διαμάντια στο Roland Garros και διχάζει το τένις
Άλλα Αθλήματα 27 Μαΐου 2026, 13:51

Η Νο1 του κόσμου Αρίνα Σαμπαλένκα απαντά στις επικρίσεις για το πολυτελές κολιέ που φοράει στο κορτ, δηλώνοντας πως «όταν νιώθω όμορφη, παίζω καλύτερα»

Γιώργος Μαζιάς
Το τένις ήταν πάντοτε ένα άθλημα που συνδύαζε τον ανταγωνισμό με την εικόνα, το στιλ και την προσωπικότητα των πρωταγωνιστών του. Όμως η Αρίνα Σαμπαλένκα κατάφερε στο φετινό French Open να προκαλέσει μία νέα συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στη μόδα, την πολυτέλεια και τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης, εμφανίστηκε στο Roland Garros φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ κατά τη διάρκεια των αγώνων της, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και αμέτρητα σχόλια στα social media και στον διεθνή Τύπο.

Η ίδια όχι μόνο δεν προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, αλλά απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια στις επικρίσεις, εξηγώντας πως η εικόνα της παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία και στην απόδοσή της μέσα στο γήπεδο.

«Για μένα είναι σημαντικό να δείχνω όμορφη. Αν νιώθω ότι φαίνομαι καλά, αποδίδω καλύτερα στο κορτ», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά τη νίκη της επί της Ισπανίδας Μπούθας Μανεϊρο στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Η δήλωσή της άνοιξε αμέσως μια μεγαλύτερη συζήτηση για τον ρόλο της εικόνας στον σύγχρονο αθλητισμό και ειδικά στο επαγγελματικό τένις, όπου οι αθλητές μετατρέπονται πλέον σε παγκόσμια brands με τεράστια εμπορική αξία.

Η Σαμπαλένκα δεν έκρυψε ποτέ ότι της αρέσει να φέρνει στοιχεία μόδας στο γήπεδο. Όπως είπε, σχεδιάζει προσεκτικά την εμφάνισή της σε κάθε Grand Slam, επιλέγοντας αξεσουάρ και κοσμήματα που ταιριάζουν με τα ρούχα της και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή της.
«Μου αρέσει να προσθέτω μία πινελιά μόδας στο τένις», εξήγησε, τονίζοντας ότι για εκείνη η εμφάνιση αποτελεί μέρος της συνολικής αγωνιστικής προετοιμασίας.

Παράλληλα, η Λευκορωσίδα απάντησε και στις απορίες γύρω από την ασφάλεια ενός τόσο ακριβού κοσμήματος κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και των αγώνων. Με χιούμορ ανέφερε ότι αισθάνεται ασφαλής χάρη στον αρραβωνιαστικό της και στην ομάδα της, προσθέτοντας ότι σπάνια μετακινείται μόνη της.

Οι αντιδράσεις πάντως δεν περιορίστηκαν μόνο στο θέμα της πολυτέλειας. Κάποιοι σχολίασαν πως υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες παρεμβάσεις της Σαμπαλένκα υπέρ μεγαλύτερων οικονομικών απολαβών για τους τενίστες χαμηλότερης κατάταξης και στην επίδειξη ακριβών κοσμημάτων εντός γηπέδου.

Η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά αυτή τη λογική, ξεκαθαρίζοντας ότι η μάχη για μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στους αθλητές δεν αφορά τη δική της προσωπική κατάσταση αλλά τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επαγγελματιών τενιστών που δυσκολεύονται να επιβιώσουν οικονομικά.

«Δεν το κάνω για μένα. Όλοι γνωρίζουν ότι εγώ είμαι καλά οικονομικά. Αγωνιζόμαστε για ένα πιο δίκαιο ποσοστό εσόδων για τους παίκτες που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη», ανέφερε.

Η υπόθεση Σαμπαλένκα αποτυπώνει τελικά μία μεγαλύτερη αλλαγή που συντελείται στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι σύγχρονοι αθλητές δεν αξιολογούνται μόνο για τις επιδόσεις τους αλλά και για την εικόνα, το στιλ, την εμπορική επιρροή, την παρουσία στα social media και την ικανότητά τους να μετατρέπονται σε παγκόσμια lifestyle brands.

Στο σημερινό τένις, όπου οι διοργανώσεις λειτουργούν ταυτόχρονα ως αθλητικά και εμπορικά υπερθεάματα, η μόδα και η προσωπική αισθητική αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.

Και η Αρίνα Σαμπαλένκα φαίνεται να το γνωρίζει πολύ καλά.

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Euroleague 27.05.26

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό
Βόλεϊ 27.05.26

Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας, Γκάια Τραμπάλι.

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
On Field 27.05.26

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε... όργια στο Βέλγιο, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα με τη Μπριζ, κατέκτησε τον τίτλο και τώρα αποκάλυψε σε ποια ομάδα ονειρεύεται να παίξει!

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανάρτηση Γκεμπρεγέσους 27.05.26

Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
Κόσμος 27.05.26

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού

Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι εργαζόμενοι στην Κίνα αποκαλούν «η κατάρα των 35αρηδων»

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς
Ελλάδα 27.05.26

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς

Οι αναφορές του συνηγόρου της κατηγορουμένης Ιωάννας Τσιαπαρίκου προκάλεσαν αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την αποχώρηση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
«Ας το κάνουμε» 27.05.26

Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο - Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028

«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»

Ισπανία: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ – Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ισπανία 27.05.26

Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ - Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση

«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 27.05.26

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Νέα παρέμβαση 27.05.26

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

