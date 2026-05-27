newspaper
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27 Μαΐου 2026, 03:43

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕπιμέλειαΚωνσταντίνος Δημητρίου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μήνες θα χρειαστούν για να ομαλοποιηθούν οι ροές στην ενέργεια, ενώ οι επιπτώσεις από την διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας ήδη επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία συνολικά.

Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες αποφάσεις, μεταξύ αυτών την πιθανή ανάγκη επιβολής περιορισμών στη ζήτηση καυσίμων.

Στο μεταξύ, ΗΠΑ και το Ιράν φάνηκαν να σημειώνουν πρόοδο προς μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μετά από τρεις μήνες δραματικής μείωσης των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μέχρι στιγμής, η συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, η αναδρομολόγηση μέρους της παραγωγής του Κόλπου σε προς εναλλακτικούς αγωγούς, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, και η ραγδαίας πτώσης των εισαγωγών προς την Κίνα έχουν συμβάλλει στην άμβλυνση της πίεσης επί της προσφοράς, τονίζει ο Guardian.

Ωστόσο, η JPMorgan έχει προειδοποιήσει ότι, με τους τρέχοντες ρυθμούς μείωσης και χωρίς να έχει ακόμη προκύψει μια οριστική συμφωνία, τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν μέσα στον Ιούνιο να πέσουν σε ανησυχητικά επίπεδα.

Μπορεί οι τιμές πετρελαίου να αυξομειώνονται με κάθε νέα προσδοκία για ειρήνευση ή μετά από κάθε νέα αναζωπύρωση των εντάσεων, όμως το ζήτημα πλέον αφορά την παγκόσμια αγορά και την καταρράκωση της αξιοπιστίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και παραγωγή.

Η επαναλειτουργία κοιτασμάτων θα πάρει μήνες

Χωρίς δυνατότητα εξαγωγών πολλά κοιτάσματα πετρελαίου παρέμειναν κλειστά, με την S&P Global να εκτιμά ότι ορισμένα θα μπορούσαν να χρειαστούν ως και επτά μήνες για να επαναλειτουργήσουν.

Έπειτα, θα χρειαστεί χρόνος για τη δημιουργία αποθεμάτων, ενώ ορισμένες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζονται επισκευές.

Ως προς τη ναυτιλία μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, περίπου 2.000 πλοία που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο θα πρέπει να επανατοποθετήσουν και να ξεφορτώσουν φορτία.

Ενέργεια

Όπως δήλωσε στους Financial Times ο Sultan al-Jaber, CEO της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να ανακάμψει ο όγκος της κυκλοφορίας μέσω του θαλασσίου περάσματος στο 80% των προ Φεβρουαρίου επιπέδων, με την πλήρη ομαλοποίηση να είναι δύσκολη πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι προμήθειες αργού πετρελαίου, LNG και πολλών προϊόντων διύλισης θα μπορούσαν να παραμείνουν περιορισμένες τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους.

Το σοκ στην ενέργεια έχει «μακριά ουρά»

Πολύ πέρα από τις αγορές πετρελαίου απλώνονται οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης επεσήμανε το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF) με έδρα την Ουάσινγκτον στην τακτική έκθεσή του για τις κεφαλαιακές ροές:

«Η πρώτη φάση του σοκ επικεντρώθηκε στην ταχεία ανατιμολόγηση του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στους κινδύνους διαταραχής σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς. Η δεύτερη φάση αποδεικνύεται πιο κρίσιμη, επειδή η προσαρμογή εξαπλώνεται στο LNG, τα προϊόντα διύλισης, τα λιπάσματα, τη ναυτιλία και τις βιομηχανικές εισροές, δημιουργώντας μια ευρύτερη επιδείνωση της αξιοπιστίας του εφοδιασμού και της αποδοτικότητας της παραγωγής», αναφέρει η έκθεση.

Ενέργεια

Μπορεί οι τιμές πετρελαίου να αυξομειώνονται με κάθε νέα προσδοκία για ειρήνευση ή μετά από κάθε νέα αναζωπύρωση των εντάσεων, όμως το ζήτημα πλέον αφορά την παγκόσμια αγορά και την καταρράκωση της αξιοπιστίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και παραγωγή.

«Το ευρύτερο ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο η spot προσφορά πετρελαίου, αλλά η αξιοπιστία και η ευελιξία του ίδιου του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής», τονίζει το IIF στην έκθεσή του.

Πώς αντιδρούν οι κυβερνήσεις;

Σε αυτή τη συνθήκη, οι κυβερνήσεις σε δεκάδες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στους καταναλωτές.

Πολλές ασιατικές χώρες έχουν ήδη προτείνει ή επιβάλει την εργασία από το σπίτι για να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων, ενώ το Πακιστάν έχει μειώσει τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και τις εθνικές οδούς, αναφέρουν οι FT.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αργεντινή έχει τροποποιήσει τους κανονισμούς της για να επιτρέψει υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη στα μείγματα βενζίνης. Μια άλλη πηγή κατανάλωσης ενέργειας είναι ο κλιματισμός – η Ιορδανία τον έχει απαγορεύσει στα κυβερνητικά γραφεία.

Πηγή: ot.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;

Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

Σύνταξη
ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Στην κορυφή η Ελλάδα

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Σύνταξη
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
ΕΛΣΤΑΤ 26.05.26

Κατεβάζει ταχύτητες η ιδιωτική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Ελλάδα 26.05.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Σύνταξη
Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Σύνταξη
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies