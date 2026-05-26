sports betsson
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια κόκκινη γραμμή…
On Field 26 Μαΐου 2026, 12:37

Μια κόκκινη γραμμή…

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ραντεβού προγραμματισμένο για την ΕΞΕΔΡΑ, τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Ξεκινούσε το πρωτάθλημα και η ιδέα ήταν μια κοινή συνέντευξη των αρχηγών: Ο Αβραάμ (Ολυμπιακός), ο Κώστας Κατσουράνης (Παναθηναϊκός), ο Νίκος Λυμπερόπουλος. Ήταν 2010 και ο Παρασκευάς Άντζας είχε κρεμάσει ήδη τα παπούτσια του έναν χρόνο. Κάποια στιγμή η κουβέντα πηγαίνει σε εκείνον. Συμφωνούν όλοι: Δεν ήταν για την εδώ το «πακέτο» του. Η τεχνική. Η ταχύτητα. Το αριστερό του πόδι. Οι αποφάσεις. Το δέος των 1.92cm.

Ο Βούλης ήταν «elite». Τόσο καλός που «θα μπορούσε να παίξει όπου θέλει». Στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. «Χρυσό» τον έκαναν ο Σάββας Θεοδωρίδης με τον Τάκη Λεμονή το καλοκαίρι του 2007 για να γυρίσει στον Ρέντη. Ήταν 29 και είχε αφήσει το «κεντρικό ταμπλό» από τα 26 έπειτα από τον χαμό του πατέρα του. Δεν μπορούσε όμως μακριά από τον τόπο του. Ήθελε να είναι στο σπίτι του. Στο Μοναστηράκι της Δράμας. Εκεί που το απόγευμα θα ακουστεί το τελευταίο αντίο. Τα έκανε όλα γρήγορα. Έφυγε γρήγορα.

«Πήρα την απόφαση να σταματήσω την καριέρα μου, γιατί μετά το θάνατο του πατέρα μου, το 2000, έμαθα να εκτιμώ τα μικρά και ασήμαντα πράγματα στη ζωή και να την φιλοσοφώ διαφορετικά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όλα όσα κατάφερα και ελπίζω και ο πατέρας μου, να με καμαρώνει από ψηλά» έγραψε στο χέρι, τέτοιες ημέρες το 2009 κλείνοντας οριστικά την πόρτα στο ποδόσφαιρο. Ήταν μετά «τον τελικό, των… τελικών»: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-4 που κρίθηκε στα πέναλτι.

Το τελευταίο του ματς, έχοντας πλάι του τον «αδερφό» του Χρήστο Πατσατζόγλου, τον Βασίλη Τοροσίδη που είχε υπό την προστασία του από την πρώτη στιγμή που άφησε το Πετεινάρι της Ξάνθης για την Αθήνα. Τον Αβραάμ που τόσο εκτιμούσε. Τον Αντώνη Νικοπολίδη. Τον αρχηγό Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς που εκεί επέλεξε και εκείνος να κλείσει την καριέρα του. «Σπάνια εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά για σένα Βούλη δεν μπορώ να μην το κάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν το θέλεις. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού και η καρδιά σου μεγάλη» του έγραψε χθες ο Τόρο.

«Το ήξερα, εδώ και τέσσερις-πέντε μήνες. Δεν ήθελε όμως να κάνουμε κάτι γιατί γνώριζε ότι βρίσκονταν στα τελευταία στάδια. Δεν ήθελε τίποτα» αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Συντετριμμένος και αυτός. Το είχαν μάθει οι συμπαίκτες του. Είχαν κινητοποιηθεί. Μέσα από το ποδόσφαιρο ρωτήσαν ως και στην Αγγλία για το αν γίνεται να νικηθεί το τέρας που φέρει με το όνομα του Λου Γκέρινγκ. Εκείνος, ήταν το «σιδερένιο άλογο» των Γιάνκις. Ο αρχηγός. Είχε όλα τα ρεκόρ συνεχόμενων συμμετοχών. Και όμως έσβησε στα 37 του χρόνια, στο μακρινό 1941. Σήμερα η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) φέρει το όνομα του

Και πάντα θα προκαλεί εντύπωση όταν συμβαίνει κάτι σε άλλοτε αθλητές. Δη σε ποδοσφαιριστές. Πριν από μερικά χρόνια η Ιταλίδα ευρωβουλευτής, Ίβα Ζανίκι έθεσε το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο υπό μορφήν ερωτήσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Ουάσιγκτον σε δείγματα DNA αθλητών, βάσει της οποίας η ΑLS μπορεί να θεωρείται πλέον η νόσος των ποδοσφαιριστών.

O Ολλανδός διεθνής Φερνάντο Ρίκσεν της Ρέιντζερς έφυγε στα 43. Ο Ιταλός Στέφανο Μποργκονόβο της Φιορεντίνα και της Μίλαν στα 49. Ο Ουάσιγκτον της Φλουμινένσε ήταν 54. Ο Τζανλούκα Σινιορίνι της Τζένοα ήταν 42. Ο Λούτον Σέλτον της Σέφιλντ, μόλις 35. Σύμφωνα με έρευνα σε 7.000 ποδοσφαιριστές στην Ιταλία, η ασθένεια είναι πέντε φορές πιο συχνή από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσμό, όπου η συχνότητα εμφάνισης αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο ανά 50.000. Επιπλέον οι ποδοσφαιριστές την εμφανίζουν πολύ νωρίτερα, κατά μέσο όρο στην ηλικία των 40 ετών, εν αντιθέσει με τον υπόλοιπο κόσμο που συνήθως την εμφανίζει περίπου στα 60 του.

Ανάμεσα στις αρκετές θεωρήσεις που υπάρχουν είναι και αυτή που αφορά τους επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς στο κεφάλι και τις συνεχείς συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας.

«Παικτούρα μου, φίλε μου, ευχαριστώ για όλα όσα με βοήθησες όταν ήμουν μικρός. Κάθε μέρα μου έλεγες: Νιντέντο (σ.σ. το παρατσούκλι του Καστίγιο) έλα εδώ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, ήσουν μεγάλος παικταράς» του έγραψε ο Καστίγιο. Κλείνεις τα μάτια και νομίζεις ότι είναι… 2003. Αλλά δεν είναι. Είναι η μέρα που το ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν σιωπηλό ήρωα. Αντίο φίλε…

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Ναυτιλία
ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 26.05.26

Μια κόκκινη γραμμή…

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
NBA 26.05.26

Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)

Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
On Field 25.05.26

Το καλύτερο παιδί…

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Εσύ, μόνο εσύ!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι αριθμοί «μιλάνε» και δίνουν προβάδισμα για την κούπα (stats)

Ο τελικός Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης μέσα από τους αριθμούς: Η σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, οι κορυφαίοι των δύο αντιπάλων και οι 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
Euroleague 23.05.26

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23.05.26

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;
Τα Νέα της Αγοράς 26.05.26

Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;

Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Τόνια Τζαφέρη
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 26.05.26

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός κατέθεσε η Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο - «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)
NBA 26.05.26

Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)

Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Σύνταξη
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα
Ελλάδα 26.05.26

Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα - Είχε κλαπεί από το Κρατικό Νίκαιας

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου

Σύνταξη
Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία
Viral 26.05.26

Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία

Στο ετήσιο Cheese Rolling, δεκάδες άνθρωποι κατρακυλούν, πέφτουν και συγκρούονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να πιάσουν ένα κεφάλι τυρί που κατεβαίνει με ταχύτητα από έναν απότομο λόφο

Σύνταξη
Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Σύνταξη
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies