Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Συναγερμός της EKT στις τράπεζες για τις απειλές του Mythos
AI 26 Μαΐου 2026, 10:49

Συναγερμός της EKT στις τράπεζες για τις απειλές του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αισθάνονται εκτεθειμένες επειδή τους αρνείται η πρόσβαση στο Mythos.

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Να διορθώσουν τα ελαττώματα που αποκάλυψαν τα τελευταία μοντέλα AI καλεί τις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την εποπτική αρχή να τονίζει τη σοβαρότητα των κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σπεύδουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν το Mythos και άλλα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές αισθάνονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες, επειδή τους αρνείται η πρόσβαση στο Mythos.

Οι προειδοποιήσεις της ΕΚΤ

Παρότρυναν τις τράπεζες να επιταχύνουν τις εργασίες για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής τους, έχοντας καλέσει τους πιστωτικούς οργανισμούς σε συνάντηση την Τρίτη για να συζητήσουν τους κινδύνους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που αποκαλύπτουν τα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που αποκαλύφθηκε από το μοντέλο «Claude Mythos Preview» της Anthropic και παρόμοια μοντέλα AI, ενώ παράλληλα θα παροτρύνει τις αμερικανικές τράπεζες που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία να μοιραστούν πληροφορίες με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση.

«Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ζητημάτων σχετικά με την κυβερνοασφάλεια με τα οποία ασχολούμαστε εδώ και χρόνια μαζί με τις τράπεζες και τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά δεδομένης της προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχύτερα», διευκρίνισε στους Financial Times ο Frank Elderson, αντιπρόεδρος του συμβουλίου της ΕΚΤ που εποπτεύει τις τράπεζες.

H Anthropic πάγωσε το δημόσιο λανσάρισμα του Mythos και το διέθεσε για λόγους ασφάλειας σε μια μικρή ομάδα οργανισμών και επιχειρήσεων (Reuters)

Γιατί υπάρχει βιασύνη

«Θέλουμε να ακούσουμε τις εκτιμήσεις των τραπεζών, θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία του ζητήματος». Η βιαστικά οργανωμένη συνάντηση της ΕΚΤ υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που το Mythos και άλλα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να θέσουν στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, εκθέτοντας τις αδυναμίες στα συστήματα πληροφορικής των δανειστών.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές αισθάνονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες, επειδή τους αρνείται η πρόσβαση στο Mythos. Η Anthropic έχει διαθέσει το Mythos μόνο σε περιορισμένο αριθμό οργανισμών, κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο «Project Glasswing» της εταιρείας για τη δοκιμή του μοντέλου. Η Anthropic επισήμανε μάλιστα τον περασμένο μήνα ότι το Mythos «εντόπισε χιλιάδες ευπάθειες υψηλής σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης ιστού».

«Οι επιπτώσεις — για τις οικονομίες, τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια — θα μπορούσαν να είναι σοβαρές»

Τι μπορεί να φέρει το Mythos

Η ΕΚΤ εποπτεύει περίπου 111 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών των μεγάλων τραπεζών της Wall Street, όπως η JPMorgan Chase, στις οποίες έχει δοθεί πρόσβαση στο Mythos.

Ο Elderson δήλωσε ότι οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν δραστικά την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού για να διορθώσουν τα τρωτά σημεία που αποκαλύπτονται από τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι κακόβουλοι παράγοντες ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία σύντομα». Το νέο κίνημα Luddite Anthropic έχει κατακλυστεί από αιτήματα από όλο τον κόσμο για πρόσβαση στο Mythos ή ενημερώσεις σχετικά με τις δυνατότητές του. Έχει συμφωνήσει να παρέχει ενημερώσεις υψηλού επιπέδου σε ορισμένους οργανισμούς εκτός των ΗΠΑ, όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο περιλαμβάνει αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών και κεντρικούς τραπεζίτες των χωρών του G20, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΚΤ πραγματοποιεί συχνά προγραμματισμένες συναντήσεις με τις τράπεζες. Ωστόσο, οι ad hoc συναντήσεις για συγκεκριμένα θέματα, όπως αυτή της Τρίτης, είναι σχετικά σπάνιες. «Αυτό είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Θέλουμε οι τράπεζες να το εξετάσουν σοβαρά. Ο χρόνος τρέχει», κατέληξε ο Elderson.

Πηγή: OT.gr

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 26.05.26

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει, πλέον, αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησής του

NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)
Μπάσκετ 26.05.26

Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν με 130-93 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Game 4 και πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999, σπάζοντας παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Euroleague 26.05.26

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

