«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η Μίλαν, καθώς όλα ήρθαν τούμπα επειδή οι «ροσονέρι» έχασαν το εισιτήριο για το Champions League. Πιο συγκεκριμένα έμειναν εκτός τετράδας της Serie A, αν και αρκούσε η ισοπαλία στο εντός έδρας με την Κάλιαρι, η Μίλαν έχασε 2-1 και τερμάτισε πέμπτη, όμως θεωρείται αποτυχία το εισιτήριο για το Europa League.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζέρι Καρντινάλε, απέλυσε τον προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όπως και όλους τους διευθυντές, συμπεριλαμβανομένων των Τζόρτζιο Φουρλάνι και Ίγκλι Τάρε. Για το θέμα του τεχνικού κυκλοφόρησε το όνομα του Αντονί Ιραόλα που έβγαλε την Μπόρνμουθ στο Europa League, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες (μεταξύ αυτών και η Λίβερπουλ).

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των αλλαγών, καθώς είναι σαρωτικές, ο τεχνικός Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τέλειωσε, αν και είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Οι… τομές που θέλει να κάνει ο Καρντινάλε ξεκίνησαν από την κορυφή της πυραμίδας. Ο Φουρλάνι ήταν ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Μίλαν και ουσιαστικά το κορυφαίο διοικητικό στέλεχος του συλλόγου, ενώ ο Τάρε ήταν ο αθλητικός διευθυντής της και είχε βασικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ήταν ο άνθρωπος που έκανε μεταγραφές, τις επαφές με ατζέντηδες και γενικά είχε την ευθύνη για την οργάνωση του αγωνιστικού project και είναι η «γέφυρα» με τον προπονητή και «αναφέρονταν» στον Φουρλάνι.

Παρελθόν και Τζέφρι Μονκάδα, στον οποίο στο παρελθόν «χρεώθηκαν» πετυχημένες μεταγραφές, όμως ο ρόλος του υποβαθμίστηκε μετά την έλευση του Τάρε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις αποφάσεις που πήρε η διοίκηση:

«Μετά την απογοήτευση της περασμένης σεζόν, η εντολή των ιδιοκτητών για τον σύλλογο ήταν σαφής: επιστροφή στο Champions League και οικοδόμηση των βάσεων για την επιτυχία και μια σταθερή θέση στην κορυφή της Serie A.

Για μεγάλο μέρος της σεζόν, παραμείναμε στις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, με πραγματική πιθανότητα να διεκδικήσουμε το Scudetto. Ωστόσο, το φινάλε της σεζόν ήταν πολύ κάτω από το επίπεδο που είχαμε δείξει μέχρι εκείνο το σημείο, και η απογοητευτική ήττα της χθεσινής βραδιάς μετέτρεψε τη φετινή σεζόν σε μια αναμφισβήτητη αποτυχία.

Ήρθε η ώρα για αλλαγή και μια ριζική αναδιοργάνωση του αθλητικού τμήματος του συλλόγου. Με άμεση ισχύ, λήγουν οι θητείες στη Μίλαν του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζόρτζιο Φουρλάνι, του Αθλητικού Διευθυντή Ίγκλι Τάρε, του προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και του Τεχνικού Διευθυντή Τζέφρι Μονκάδα. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε καθέναν από αυτούς για το έργο και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον σύλλογο.

Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με αυτούς τους νέους διορισμούς θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθούν, με στόχο να υπάρξει μια δομή για την επόμενη σεζόν».

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν επίκεντρο των συνθημάτων που ακούστηκαν στο Σαν Σίρο εξαιτίας της ήττας από την Κάλιαρι και του αποκλεισμού από τον Champions League. Γενικά, οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες προς όλους όσοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τη φετινή πορεία της ομάδας και ο Ιμπραΐμοβιτς χρειάστηκε συνοδεία ασφάλειας για να αποχωρήσει από το «Σαν Σίρο».