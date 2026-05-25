Stoiximan GBL: Πότε θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος – Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Η ΑΕΚ απέκλεισε τον Άρη και συμπληρώνει την 4άδα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Δείτε τα ζευγάρια των «4» και τις ημερομηνίες των αγώνων
- Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
- Δεκαετή κάθειρξη ζητείται για άνδρα που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες
- Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
- Ουκρανία: Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό – Η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η ΑΕΚ πήρε την νίκη απέναντι στον Άρη με 102-99 στο Game 3 των προημιτελικών και μαζί πήρε και το τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Εκεί όπου περιμένουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχοντας τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης από τις 17/5.
Οι Ερυθρόλευκοι απέκλεισαν εύκολα με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου, οι Πράσινοι πέρασαν εξίσου εύκολα το εμπόδιο της Μυκόνου και οι Ασπρόμαυροι κατάφεραν να επικρατήσουν του Περιστερίου δύο φορές σε διάστημα τεσσάρων ημερών.
Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για μια θέση των τελικών του πρωταθλήματος, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε σειρά που κρίνεται και πάλι στις δυο νίκες.
Game 1:
- Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (28/5, 18:00)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ (28/5, 20:15)
Game 2:
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (30/5, 15:00)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
Game 3 (αν χρειαστεί):
- Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (1/6, 18:00)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ (1/6, 20:15)
Οι τελικοί της Stoiximan GBL
Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)
Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)
Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)
Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)
- Στην Bundesliga η Πάντερμπορν – Υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (2-1 παρ.)
- Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
- Το σπαρακτικό «αντίο» του Τοροσίδη στον ‘Αντζα: «Είχες ψυχή μικρού παιδιού και καρδιά μεγάλη»
- «Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ, άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ»
- Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
- Οι πανηγυρισμοί του Βεζένκοφ με τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του τελικού (vid)
- Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
- Stoiximan GBL: Πότε θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος – Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις