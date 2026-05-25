ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)

Μετά από ένα ματς-«θρίλερ» , η ΑΕΚ «λύγισε» τον Άρη Betsson στα Λιόσια με 102-99, έκανε το 2-1 στη στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL και πλέον στους «4» θα βρει απέναντί της τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει βεβαίως το πλεονέκτημα έδρας.

Το πρώτο παιχνίδι έχει οριστεί να διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 20:15 στο ΣΕΦ, ενώ στους τελικούς θα περάσει όποια ομάδα συμπληρώσει πρώτη δύο νίκες.

Οσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα ήταν πραγματικά απίστευτη. Μόνο και μόνο ότι η αναμέτρηση διήρκεσε λίγο πάνω από 2,5 ώρες λέει πολλά. Ειδικότερα στα τελευταία 1′,26» λεπτό ήταν… όλο το ζουμί. Με το σκορ στο 97-97 ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο (100-97), ενώ ο Νουά με καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ μείωσε στον πόντο για τον Άρη.

Στα 33 δευτερόλεπτα ο Γκρέι έκλεψε από τον Μήτρου-Λονγκ και μετά από άστοχο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου ο Κατσίβελης πήρε επιθετικό ριμπάουντ και με 1/2 βολές έκανε το 101-99 για την ΑΕΚ.

Ο Άρης έχασε το ριμπάουντ, με τον Άντζουσιτς να κάνει επίτηδες φάουλ στον Γκρέι για να σταμτήσει τον χρόνο. Με 3,6» για το τέλος, ο Αμερικανός είχε 1/2 βολές (102-99) και ο Χάρελ στο σουτ… απελπισίας από τη μία άκρη στην άλλη αστόχησε , με την ΑΕΚ να προκρίνεται στους «4» και τον Άρη να ολοκληρώνει εδώ τη χρονιά του.

Κορυφαίοι για την ΑΕΚ ο Φλιώνης (12 πόντοι, 5 ασίστ) στο πρώτο μέρος και καθοριστικοί στο δεύτερο ο Μπάρτλεϊ (16 πόντοι), ο Νάναλι (12 πόντοι, 5 ριμπαόυντ, 3 ασίστ) και ο Μπράουν (14 πόντοι, 5 ριμπαόυντ).

Από πλευράς Θεσσαλονικέων εξαιρετικοί ήταν ο Μήτρου-Λονγκ με 23 πόντους και ο Νουά με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ Τζόουνς να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 14 πόντους και 9 ασίστ.

Ο αγώνας διήρκεσε τόσο πολύ καθώς οι δύο ομάδες σούταραν μαζί 70(!) βολές, με την ΑΕΚ να έχει συγκεκριμένα 32/39 και τον Άρη 24/31. Εν τέλει η ομάδα του Σάκοτα, έχοντας σαφώς βαθύτερο ρόστερ (άλλωστε από τον Άρη έλειπε ο Κώστας Αντετοκούνμπο) επωφελήθηκε από τα πολλά φάουλ που είχε το ματς, όχι όμως και οι φιλοξενούμενοι που είδαν τον τους Νουά, Χάρελ, Μήτρου-Λονγκ και Άντζουσιτς να φορτώνονται με 4 έκαστος και τον Κουλμπόκα να αποβάλλεται με 5.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς κρατήθηκε στη διεκδίκηση της νίκης ως το τέλος από τα 20(!) επιθετικά ριμπάουντ που κατέβασαν οι παίκτες του και από τους 20 πόντους στον αιφνιδιασμό, όμως προδόθηκε στα τελευταία 1-2 λεπτά χάνοντας κομβικά αμυντικά ριμπάουντ.

Αγωνία στους γηπεδούχους για τον Φίζελ που τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος, ενώ δεν αγωνίστηκε ξανά.

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 14 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Σκορδίλης, Μπράουν 14 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Φλιώνης 12 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπάρτλεϊ 16 (3/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Κατσίβελης 5, Λεκάβιτσιους 12 (2/4 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 8 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Φίζελ 9 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Νάναλι 12 (2/4 δίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (9/9 βολές, 9 ασίστ), Νουά 21 (2/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Χάρελ 11 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 2, Μήτρου-Λονγκ 23 (3/9 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Μποχωρίδης 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 11 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φόρεστερ 6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ)