25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Θησείο: Με απόσπασμα από την σύνθεση Κραουνάκη η αντίστροφη μέτρηση για το «κόμμα Τσίπρα»
Επικαιρότητα 25 Μαΐου 2026, 19:17

Με σύνθεση Κραουνάκη και εκπλήξεις η παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα στο Θησείο.

«Δεν έχω τι να βάλω!» – Το μυστικό για καλή υγεία κρύβεται στην ντουλάπα

Ένα 24ωρο μας χωρίζει πλέον από την πρεμιέρα του «κόμματος Τσίπρα», την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ, στην πλατεία του Θησείου.

Η βασική αντίληψη του νέου φορέα αποτυπώνεται στο σύνθημα: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος

Από το κέντρο των Αθηνών ο πρώην πρωθυπουργός θα αποκαλύψει τον τίτλο και το έμβλημα του νέου κόμματος καθώς τα χρώματα (μπλε-κόκκινο) είναι ήδη γνωστά.

Συγχρόνως όμως θα ακουστεί για πρώτη φορά μουσικό κομμάτι, που έχει γραφτεί ειδικά για την περίσταση που συνέθεσε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Μια πρόγευση της σύνθεσης ακούμε στην ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ρολόι που μετρά αντίστροφα.

Η ιδρυτική διακήρυξη για το «κόμμα Τσίπρα»

Να σημειωθεί πως η ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα υπογραφεί από 300 τουλάχιστον φίλους, υποστηρικτές και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και από ανθρώπους που ο κ. Τσίπρας θέλει την υπογραφή τους στο κείμενο για λόγους συμβολισμού και συναισθηματικούς.

Τελευταίο εργαλείο, αλλά και το πιο κρίσιμο για το υβριδικό κόμμα που θα φτάσει μέχρι τις εκλογές είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέει ηγεσία – βάση – τομείς εργασίας.

Οι ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Στέλιος Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Τζένη Διαμαντοπούλου και Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη αποτελούν τον οργανωτικό πυρήνα.

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

«Δεν έχω τι να βάλω!» – Το μυστικό για καλή υγεία κρύβεται στην ντουλάπα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

inWellness
Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Σύνταξη
Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Σύνταξη
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 22.05.26

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση αποφάσισε η Βουλή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 25.05.26

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25.05.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
«Η Ολίβια άντεξε» 25.05.26

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διοικητής νοσοκομείου Ιωαννίνων: «Αναμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Όπως εξήγησε ο διοικητής το Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, η κατάσταση του Μάριου Οικονόμο παραμένει κρίσιμη και πως οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα.

Σύνταξη
Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο
Ελλάδα 25.05.26

Ο 42χρονος που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Ελλάδα 25.05.26

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Σύνταξη
Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Τι είπε η Στάρτζεον 25.05.26

Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Σύνταξη
Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Σπάνια αναφορά 25.05.26

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Σύνταξη
ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Ελλάδα 25.05.26

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

