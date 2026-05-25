Γωγώ Μαστροκώστα: Που θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειάς της

Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Δυστυχώς, η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε αυτή τη μάχη που έδινε σε ηλικία 55 ετών.

Η αγαπημένη γυμνάστρια και πρώην μοντέλο, άφησε την τελευταία της πνοή, με την κόρη της Βικτώρια να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μια ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

Αν και η Γωγώ Μαστροκώστα είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της μπροστά από τις κάμερες, αυτή την άνιση και σκληρή μάχη που έδωσε, την κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις.

Και με την ίδια διακριτικότητα, θέλει η οικογένειά της να της πει το τελευταίο «αντίο».

Όπως έκανε γνωστό η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day το πρωί της Δευτέρας, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, καθώς η Γωγώ Μαστροκώστα καταγόταν από το Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, σε στενό κύκλο, παρουσία μόνο της οικογένειας και των δικών της ανθρώπων.

Όταν η Γωγώ Μαστροκώστα μιλούσε για τον καρκίνο

«Τρεις μέρες αφότου γέννησα, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό» είχε πει σε μια παλαιότερη συνέντευξή της.

«Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου» είχε τονίσε.