25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Μαΐου 2026, 19:27

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Αλλάζει ο χάρτης των θαλάσσιων παραχωρήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μετά την απόφαση της ExxonMobil να επιστρέψει ένα από τα δύο θαλάσσια blocks της Κρήτης στο ελληνικό δημόσιο.

Η απόφαση της αμερικανικής πετρελαϊκής αφορά στο θαλάσσιο υπεράκτιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης». Πρόκειται για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, που κυρώθηκε με σύμβαση μίσθωσης το 2019, στην τότε κοινοπραξία TotalEnergies – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY (τότε Ελληνικά Πετρέλαια). To 2022 αποχώρησε η γαλλική TotalEnergies και operator ανέλαβε η ExxonMobil με 70%. Αντίστοιχη εξέλιξη και στους ίδιους χρόνους είχαμε και με το γειτονικό θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».

Επίσημα η αποχώρηση της ExxonMobil από το block «Δυτικά της Κρήτης»

Με ανακοίνωση του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάνει κι επισήμως γνωστή την απόφαση της ExxonMobil να επιστρέψει το θαλάσσιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης»: «Αναφορικά με το οικόπεδο δυτικώς της Κρήτης, η κοινοπραξία των ExxonΜobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στην περιοχή και πριν εξαντλήσουν το διαθέσιμο χρόνο για να αποφασίσουν, ενημέρωσαν εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση ερευνών», επισημοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας σε ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ: «Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση πανηγύριζε θριαμβευτικά για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων. Σήμερα, όμως, βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, μετά από σειρά συνεχών αναβολών, μια συγκεκριμένη πράξη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy αποχωρεί από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» και το επιστρέφει στο Δημόσιο», καυτηρίασε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης.

Είχε προηγηθεί σχετικό δημοσίευμα στις 21 Μαΐου του Euro2day.gr, και από τότε κανείς αρμόδιος φορέας ούτε το ΥΠΕΝ ούτε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) είχαν τοποθετηθεί επίσημα.

«Η σιωπή της κυβέρνησης σε αυτή την κακή εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, για όσα έγιναν, τίποτα δεν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία· απλώς σύρθηκε από τις εξελίξεις, παρά τη μεγαλόστομη επικοινωνιακή τους προβολή. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι λόγοι των επιστροφών; Μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις, που απαξίωσαν το εγχείρημα;» επέκρινε ο κ. Παρασύρης την κυβέρνηση αναφορικά με τη μη έκδοση ανακοίνωσης διατυπώνοντας τα σχετικά ερωτήματα.

Η επιλογή των ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY για γεώτρηση στο «block 2»

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εταίροι ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY επιστρέφουν την παραχώρηση καθώς «η είσοδος στην επόμενη φάση θα απαιτούσε μια πολύ σημαντική δαπάνη για την εκτέλεση τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών, προτού να είναι σε θέση η κοινοπραξία να λάβει απόφαση για γεώτρηση. Συνεπώς, οι εταίροι της κοινοπραξίας επέλεξαν αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Και πράγματι, η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY θα προχωρήσουν τον Φεβρουάριο του 2027 στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο block 2 βορειοδυτικά του Ιονίου.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου

«Η γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων κατανέμουν τα κεφάλαια τους για έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιολογώντας και συγκρίνοντας διαρκώς τις προοπτικές και την ωριμότητα όλων των διαθέσιμων επιλογών τους. Η πραγματικότητα αυτή τις οδηγεί να προχωρούν σε τακτικές αναθεωρήσεις του χαρτοφυλακίου των χωρών και των συγκεκριμένων οικοπέδων που διαθέτουν. Αυτό προς γνώσιν του ΠΑΣΟΚ συνιστά διαχείριση χαρτοφυλακίου», σημειώνει το ΥΠΕΝ στην ανακοίνωσή του υποστηρίζοντας πώς ουσιαστικά η ExxonMobil έκανε διαχείριση του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί πώς η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Για το λόγο αυτό άλλωστε η ExxonMobil είχε εκτελέσει και σεισμικές έρευνες για τη λήψη τρισδιάστατων (3D) γεωφυσικών δεδομένων.

Από την άλλη μεριά ο Τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ επιμένει πώς η αποχώρηση της ExxonMobil από το block Δυτικά της Κρήτης «δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα αποτυχιών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προστίθεται στην εγκατάλειψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, όπως η αποχώρηση των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από την Άρτα – Πρέβεζα, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τον Δυτικό Πατραϊκό, της Energean από τα Ιωάννινα», αναφέρει επιμένοντας σε καθυστερήσεις και κυβερνητικούς χειρισμούς που αποθάρρυναν τους επενδυτές στο upstream.

Νέες σεισμικές έρευνες και διαγωνισμός

Από την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ γίνεται επίσης γνωστό ότι η ΕΔΕΥΕΠ θα προχωρήσει σε τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες αφήνοντας κι εμμέσως ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου διαγωνισμού για την παραχώρηση του συγκεκριμένου block όσο και άλλων που έχουν επιστραφεί: Ορισμένα από αυτά ειναι τα προαναφερόμενα «οικόπεδα».

«Ωστόσο, η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις δυνατότητες να εκτελεστούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που θα επιτρέψουν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να συνεχίσουν την εξερεύνηση δυτικά της Κρήτης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Πηγή: ot.gr

