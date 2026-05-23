Τζόουνς: «Σημαντικό να είμαστε ο εαυτός μας και να εφαρμόσουμε το πλάνο του προπονητή»
Όσα είπε ο Ταιρίκ Τζόουνς στην τελευταία προπόνηση Ολυμπιακού πριν τον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00).
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε στην κάμερα της NOVA στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00).
Ο Αμερικανός σέντερ δήλωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι θα τα δώσουν όλα στο αυριανό παιχνίδι και υπογράμμισε πως οι Μαδριλένοι μία πολύ ταλαντούχα ομάδα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόουνς
«Νιώθω πολύ καλά, έχω αυτοπεποίθηση. Θα τα δώσουμε όλα αύριο. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ο εαυτός μας και να εφαρμόσουμε το πλάνο του προπονητή. Η Ρεάλ είναι καλή ομάδα, είναι στον τελικό για κάποιον λόγο. Δεν θα το κάνουν εύκολο για εμάς. Να είμαστε ο εαυτός μας.
Κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Οπότε, δεν θα έλεγα πως οι σέντερ μας θα έχουν εύκολη δουλειά. Θα έχουμε άλλη δυσκολία, θα παίξουν small ball. Δεν θα είναι εύκολο. Ξέρουμε πως θα είναι δύσκολο. Είμαστε προετοιμασμένοι να παλέψουμε.
Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Οι οπαδοί ήρθαν και μας υποστήριξαν. Περιμένω το ίδιο. Είμαστε στον τελικό, παίζουμε για κάτι, ξέρω πως θα δώσουν ξανά το “παρών”»
