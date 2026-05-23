Μποντιρόγκα: «Γιορτή ο τελικός Ολυμπιακός – Ρεάλ – Η Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη διαιτησία»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Θέση για το πρόβλημα που προέκυψε με τα εισιτήρια του Final Four 2026 πήρε ο Ντέγιαν Μποντίρογκα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος της Euroleague τόνισε πως ήταν θέμα της πλατφόρμας που συνεργάζεται η λίγκα, ενώ ξεκαθάρισε πως όλα λύθηκαν και πως εν τελεί οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε μπήκαν κανονικά στο γήπεδο, ζητώντας τους παράλληλα και συγγνώμη.

Παράλληλα χαρακτήρισε γιορτή τον τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ όσον αφορά τη διαιτησία δήλωσε ευχαριστημένος από την απόδοση που είχαν στη σεζόν οι «άρχοντες του αγώνα»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντέγιαν Μποντίρογκα:

«Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση, την πόλη της Αθήνας και την οργανωτική επιτροπή για την αφοσίωσή τους ώστε να γίνει αυτό το event πράξη. Πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μου στην Αθήνα και όποτε επιστρέφω νιώθω σαν στο σπίτι μου. Βλέπετε σε κάθε γωνιά της πόλης πόσο ο κόσμος αγαπά το μπάσκετ και με τι πάθος. Αύριο θα έχουμε μια ακόμη γιορτή του μπάσκετ και εύχομαι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα».

Για την ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε: «Η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο, στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα».

Για το αν προτιμά σειρές ή Final 4 και αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή: «Μου αρέσει περισσότερο το Final 4. Πιστεύω πως η κανονική περίοδος είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι σαν τα play-offs, κάθε παιχνίδι μετρά. Το Final 4 είναι δύο ματς, τρία ματς, αλλά επιβεβαιώνουν και ό,τι έκανε μια ομάδα μέσα στη σεζόν. Τι ποιότητα έδειξαν μέσα στη σεζόν. Στο τέλος πιστεύω πως κερδίζει η καλύτερη ομάδα».

Για τη διαιτησία: «Κάποια πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Θεωρώ πως στην Ευρώπη η Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη διαιτησία. Πιστεύω πως οι διαιτητές μας είναι μακράν οι καλύτεροι από τις άλλες διοργανώσεις», κατέληξε ο Μποντίρογκα.