ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.
O Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague που γίνεται στο T-Center με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ (24/5, 21:00), με τον Αμερικανό να τονίζει πως πέντε χρόνια ονειρεύεται την κατάκτηση του τροπαίου με τους ερυθρόλευκους.
Αναλυτικά όσα είπε ο ΜακΚίσικ:
Για το κλειδί στον τελικό: «Πρέπει να παίξουμε άμυνα με την ίδια ένταση που είχαμε στον ημιτελικό. Όλοι στην προπόνηση είναι συγκεντρωμένοι και καταλαβαίνουμε το πλάνο».
Για το αν δίνει κίνητρο αυτό που έγινε στο Κάουνας: «Είναι η μοίρα. Δεν το σκέφτεσαι, βλέπεις μετά τον ημιτελικό με της Ρεάλ με την Βαλένθια… Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουμε ξαναβρεθεί εδώ και ξέρουμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι».
Για το πόσο επηρεάζει αυτός ο τελικός το legacy του Ολυμπιακού: «Οι πρόεδροι έκαναν εξαιρετική δουλειά για να είμαστε συνέχεια σε αυτή την θέση, όπως και ο προπονητής. Έχουμε εμπειρία. Κάποιες φορές πρέπει να αποτύχεις για να μάθεις το μάθημά σου. Ελπίζω να είναι η αρχή για κάτι υπέροχο για τον Ολυμπιακό για τα επόμενα χρόνια».
Για το αν έχει ονειρευτεί την κατάκτηση του τροπαίου: «Το ονειρεύομαι πέντε χρόνια τώρα. Δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε. Πρέπει να το πάμε περίοδο με περίοδο»
