newspaper
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η γενιά του αλγορίθμου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διαλύει την καριέρα των νέων
Διεθνής Οικονομία 23 Μαΐου 2026, 23:00

Η γενιά του αλγορίθμου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διαλύει την καριέρα των νέων

Η τεχνητή νοημοσύνη καταργεί τις εισαγωγικές θέσεις, εγκλωβίζοντας τους νέους σε ένα εργασιακό και υπαρξιακό αδιέξοδο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για αιώνες, η μετάβαση από την ασφάλεια της εκπαίδευσης στον στίβο της αγοράς εργασίας αποτελούσε για τους νέους ανθρώπους το απόλυτο τελετουργικό ενηλικίωσης, τον αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο λίθο της κοινωνικής τους υπόστασης και τον πυρήνα της προσωπικής τους ταυτότητας. Η παραδοσιακή διαδρομή της καριέρας δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά είχε μια ξεκάθαρη αφετηρία και κανόνες που όλοι κατανοούσαν.

Χωρίς ευκαιρίες εκπαίδευσης, η γενιά του αλγορίθμου βιώνει ακραία ψυχολογική πίεση, παλεύοντας για την επαγγελματική επιβίωση

Σήμερα, ωστόσο, οι νέοι επαγγελματίες δεν καλούνται απλώς να διαβούν ένα δύσβατο κατώφλι, αλλά καλούνται να επιβιώσουν σε ένα τοπίο όπου ο ίδιος ο δρόμος καταρρέει κάτω από τα πόδια τους. Η ραγδαία και ανεξέλεγκτη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη μυϊκή δύναμη, όπως συνέβη στο παρελθόν με τη Βιομηχανική Επανάσταση, αλλά να υποκαταστήσει τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη διανοητική προσπάθεια, πυροδοτώντας ένα βαθύ, υπαρξιακό κενό στη νέα γενιά που βλέπει τα όνειρά της να ακυρώνονται πριν καν ξεκινήσουν.

Η εξαΰλωση της αφετηρίας

Το πιο σκληρό και άμεσο χτύπημα που δέχονται οι νέοι σήμερα είναι η μαζική εξαΰλωση των εισαγωγικών θέσεων εργασίας. Ιστορικά, αυτοί οι entry-level ρόλοι αποτελούσαν το αναγκαίο, προστατευμένο σχολείο της πραγματικής αγοράς. Ήταν ο χώρος όπου οι άπειροι εργαζόμενοι έκαναν τα πρώτα τους, αναμενόμενα λάθη, αναλάμβαναν διεκπεραιωτικές δουλειές, κατανοούσαν βιωματικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και σταδιακά, μέρα με τη μέρα, έχτιζαν την αυτοπεποίθηση και την τεχνογνωσία τους.

Το ψηφιακό γραφείο μετατρέπει τους νέους από δημιουργούς σε παθητικούς ελεγκτές μηχανών, διαβρώνοντας την ταυτότητά τους

Πλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περάσει από τα απλά γλωσσικά μοντέλα σε εξαιρετικά περίπλοκα συστήματα που λειτουργούν ως έξυπνοι αναλυτές, αναλαμβάνοντας ακριβώς αυτούς τους αρχικούς ρόλους, από την αξιολόγηση δεδομένων μέχρι τον στρατηγικό σχεδιασμό. Στερούν έτσι από τους νέους την πιο κρίσιμη ευκαιρία: τον χρόνο και τον χώρο για να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία. Το ερώτημα που πλανάται είναι εφιαλτικό για το μέλλον όλων. Πώς θα υπάρξουν αύριο έμπειροι επαγγελματίες, ικανοί να ελέγξουν και να διοικήσουν αυτά τα συστήματα, όταν η σημερινή γενιά δεν βρίσκει τον χώρο να εκπαιδευτεί;

Μια αόρατη ψυχολογική καταστροφή

Μέσα σε αυτό το απολύτως ασφυκτικό περιβάλλον αβεβαιότητας, η ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι νέοι είναι συντριπτική και ξεπερνά κατά πολύ το παραδοσιακό εργασιακό άγχος. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα προσδιόρισαν πρόσφατα ένα εντελώς νέο κλινικό πλαίσιο, τη «δυσλειτουργία αντικατάστασης λόγω τεχνητής νοημοσύνης», προκειμένου να περιγράψουν την ακραία ψυχολογική δυσφορία των ατόμων που βλέπουν τον εαυτό τους να απειλείται με άμεση επαγγελματική απαξίωση. Οι νέοι ασθενείς εμφανίζουν χρόνια αϋπνία, κρίσεις πανικού, πλήρη απώλεια ταυτότητας και μια παραλυτική απελπισία. Η βίαιη εκτόπισή τους από τους αλγόριθμους βιώνεται ως μια αόρατη καταστροφή. Οι νέοι εργαζόμενοι αισθάνονται αυτό που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως «οργανωτική προδοσία».

Νιώθουν, με απόλυτη σαφήνεια, ότι οι εργοδότες τους θυσιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις φιλοδοξίες και τα παραγωγικά τους χρόνια στον βωμό της αλγοριθμικής αποδοτικότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζομένων δηλώνουν ότι αισθάνονται κυριολεκτικά αόρατοι ή παντελώς αγνοημένοι, γεγονός που γεννά στη νεολαία μια απεγνωσμένη λαχτάρα για ανθρώπινη εμπιστοσύνη και καθοδήγηση από μέντορες που πλέον εκλείπουν.

Επιβίωση από απελπισία

Εγκλωβισμένοι σε μια αγορά μισθωτής εργασίας που μοιάζει να διαλύεται, οι νέοι, συχνά εφοδιασμένοι με υψηλή εξειδίκευση και ακριβά πτυχία, αναγκάζονται να αναζητήσουν οριακές διεξόδους. Κάπως έτσι αναδύεται το προφίλ των νέων που γίνονται επικεφαλής του εαυτού τους από καθαρή απελπισία. Ελλείψει σταθερών ευκαιριών, μετατρέπονται υποχρεωτικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημιουργώντας μικρο-επιχειρήσεις της μιας στιγμής, χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας, χωρίς συναδέλφους και χωρίς ουσιαστικά εργασιακά δικαιώματα. Παράλληλα, επωμίζονται το αβάσταχτο βάρος μιας ταχύτατης και αέναης επανακατάρτισης, κυνηγώντας διαρκώς νέες, ρευστές ειδικότητες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, προκειμένου να μη θεωρηθούν παρωχημένοι πριν καν κλείσουν τα τριάντα τους χρόνια.

Η παγίδα του «φόρου επαλήθευσης»

Η πραγματικότητα, ωστόσο, της καθημερινής εργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη κρύβει μια τεράστια παγίδα παραγωγικότητας που καταρρακώνει περαιτέρω το ηθικό των νεότερων. Σε αντίθεση με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο που στο παρελθόν απλώς επιτάχυναν την πρόσβαση στη γνώση, η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να αυτοματοποιήσει την ίδια την παραγωγή, αλλά με τεράστια, επικίνδυνα περιθώρια λάθους.

Οι νέοι υπάλληλοι, αντί να δημιουργούν από το μηδέν και να νιώθουν τη χαρά της παραγωγής, μετατρέπονται σε απλούς, παθητικούς ελεγκτές των αλγορίθμων. Αναγκάζονται να πληρώνουν τον λεγόμενο φόρο επαλήθευσης, δαπανώντας όλο τον παραγωγικό τους χρόνο στο να διορθώνουν τα συχνά κατασκευασμένα και γεμάτα αβάσιμη αυτοπεποίθηση λάθη των αυτόνομων μηχανών. Το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι σχεδόν ποτέ ένα τελικό προϊόν, αλλά ένα αβέβαιο προσχέδιο. Η δουλειά της νεολαίας μετατοπίζεται βίαια από την έμπνευση στην ψυχοφθόρα, στεγνή επίβλεψη. Όταν ένας νέος εργαζόμενος αναλώνεται μόνο στο να εντοπίζει τα λάθη μιας μηχανής, χάνει την ουσιαστική επαφή με το αντικείμενό του, διαβρώνοντας την ίδια την τεχνογνωσία που πασχίζει με κόπο να κατακτήσει.

Το υπαρξιακό κενό της μετα-εργασίας

Όλη αυτή η ασφυκτική συνθήκη καταλήγει στο πιο σκοτεινό, ίσως, φιλοσοφικό σταυροδρόμι που καλείται να αντιμετωπίσει η σημερινή γενιά: τη βίαιη μετάβαση στην εποχή της μετα-εργασίας. Για έναν νέο άνθρωπο που μόλις ξεκινά τη ζωή του γεμάτος προσδοκίες, το ερώτημα είναι συντριπτικό. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, των κόπων και των σπουδών, όταν παύει να είναι κανείς το χρήσιμο, οργανικό γρανάζι ενός παραγωγικού συστήματος;

Η κυριαρχία της τεχνολογίας αφαιρεί από τους νέους το αναφαίρετο δικαίωμα να ονειρεύονται την ανέλιξη μέσα από την προσωπική τους αξία και την προσπάθειά τους. Εάν η κοινωνία μας δεν επαναπροσδιορίσει άμεσα την αξία του ανθρώπου με βάση την ίδια του την ύπαρξη και μόνο, τότε το υπαρξιακό κενό δεν θα παραμείνει μια αφηρημένη φιλοσοφική έννοια, αλλά θα γίνει η καθημερινή πραγματικότητα που θα καταπιεί μια ολόκληρη γενιά. Το μέλλον των νέων δεν είναι υποχρεωτικό να μετατραπεί σε δυστοπία, αλλά έχει απόλυτη και επείγουσα ανάγκη από μια ομαλή μετάβαση σε ένα υβριδικό πλαίσιο, όπου η ενσυναίσθηση, η αληθινή δημιουργικότητα και οι καθαρά ανθρώπινες ιδιότητες θα προστατευθούν ως το πολυτιμότερο, αναντικατάστατο κεφάλαιο της κοινωνίας μας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Επικαιρότητα
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Λιγότερα παιδιά και έφηβοι στην ΕΕ παρά την πληθυσμιακή αύξηση - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Σύνταξη
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Σύνταξη
Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Η Χαλ Σίτι πήρε δραματική άνοδο στην Premier League επικρατώντας της Μίντλεσμπρο στο 95' με γκολ του Όλι ΜακΜπέρνι στο 95' στο Γουέμπλεϊ. - Το τεράστιο μπόνους που θα βάλει στα ταμεία της.

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
Euroleague 23.05.26

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τον τελικό της Euroleague, αναφέροντας πως περίμενε γι’ αυτό όλη του την καριέρα, ενώ παράλληλα στάθηκε και στη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ματς για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
Πρώην παίκτης ΑΕΚ 23.05.26

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο (vid)

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, υπεβλήθη σε δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies