Φρίντα Κάλο: «Beyond the Icon Immersive Athens» στον Ελληνικό Κόσμο

Μια εμπειρία που δεν αφηγείται απλώς την ιστορία της, σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Μέσα από πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής, ξεδιπλώνονται οι πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής, της τέχνης και της επαναστατικής σκέψης της Φρίντα Κάλο.

Μια εμπειρία έμπνευσης, δύναμης και δημιουργικότητας που μαγεύει όλες τις ηλικίες.

Η προσέγγιση

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος «Beyond the Icon», η έκθεση προσεγγίζει τη Μεξικανή δημιουργό πέρα από τον καθιερωμένο μύθο και την εικόνα/σύμβολο που τη συνοδεύει.

Δεν περιορίζεται στο έργο της ως εικαστική παρακαταθήκη, αλλά εμβαθύνει στη ζωή της, μια ζωή γεμάτη σωματικές δοκιμασίες, συναισθηματικές συγκρούσεις και διαρκείς περιπέτειες.

Μέσα από αυτή την πολύ-επίπεδη αφήγηση, η έκθεση φωτίζει τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη βιωματική εμπειρία και την καλλιτεχνική της έκφραση, αποκαλύπτοντας την Φρίντα όχι μόνο ως εμβληματική καλλιτέχνιδα, αλλά ως άνθρωπο που μετέτρεψε τον πόνο, την αντίσταση και την προσωπική της ιστορία σε καθολική τέχνη.

Τι θα δείτε στην έκθεση

Ο βωμός, γεμάτος συμβολισμούς, αφιερωμένος στην Κάλο σου ψιθυρίζει ιστορίες μιας άλλης ζωής, στην Ημέρα των Νεκρών – Día de Muertos – (Μεξικανικό έθιμο όπου οι ζωντανοί γιορτάζουν την επανένωσή τους με τις ψυχές όσων έχουν φύγει).

Η διαδραστική εικόνα, μία ψηφιακή εγκατάσταση που σε παρακινεί να εξερευνήσεις ένα ονειρικό τοπίο γεμάτο χρώμα και κίνηση με τα σύμβολα που ορίζουν την αισθητική της Φρίντα Κάλο.

Η στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε. Ένα ψηφιακό έργο τέχνης με τρισδιάστατη προβολή που αποτυπώνει το τραγικό ατύχημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή της Φρίντα Κάλο.

Το όνειρο σε καλεί εκεί όπου γεννήθηκε η τέχνη τη Φρίντα, στο ίδιο της το κρεβάτι. Μια ποιητική καλλιτεχνική εγκατάσταση για τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση και τον θάνατο, την υγεία και την ασθένεια.

Pulqueira la rosita: Η παραδοσιακή μεξικανική ταβέρνα όπου η Φρίντα δίδασκε ζωγραφική ενθαρρύνοντας τους μαθητές της να γνωρίσουν το περιβάλλον και τις παραδόσεις της χώρας τους και να αναβιώσουν τα έθιμα. Διακόσμησε τον τοίχο της La Rosita με τα χρώματά σου!

Cadavre exquis (VR): Μια καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας σε περιμένει για να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Φρίντα!

Είδωλο της μόδας: Δες από κοντά τη βελούδινη φούστα, τη μπλούζα με τα εντυπωσιακά κεντήματα, τον χαρακτηριστικό κότσο με τα λουλούδια και τις πολύχρωμες κορδέλες, και τις ενδυματολογικές επιλογές της Φρίντα. Δεν πρόκειται απλά για ρούχα αλλά για δυνατές δηλώσεις πολιτισμικής υπερηφάνειας και αγάπης για τη ζωή.

Αίθουσα Εμβύθισης

Θεαματική οπτικοακουστική αφήγηση που παρουσιάζει τα γεγονότα και τις εμπειρίες που ανέδειξαν τη ζωή της Frida Kahlo μοναδική και συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου, μέσα από προβολές συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. με την συνοδεία της μαγικής μουσικής του Ραφέλ Πλάνα (περιλαμβάνει φωτογραφικό αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα και απεικονίσεις χώρων που σημάδεψαν την προσωπική και ιστορική της διαδρομή)

Πίνακες πληροφορίων:

Πληροφορίες για τη ζωή της Φρίντα Κάλο σε μορφή χρονολογίου με Αντίγραφα πολλών έργων τέχνης και ιστορικών φωτογραφιών συμπεριλαμβανομένου του πίνακα “2 Φρίντες” και του “El Sueno”, πρόσφατα πιο ακριβοπουλημένου πίνακα γυναίκας καλλιτέχνης όλων των εποχών, αξίας 56 εκατ δολλαρίων.

Photo booth: “Φριντοποίησου” και φτιάξε το δικό σου πορτρέτο εμπνευσμένο από την τεχνοτροπία της Φρίντα.

Είμαστε όλοι Frida: “Γίνε Φρίντα” με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Flower Wall: Εικαστική εγκατάσταση με φωτογραφική απεικόνιση της Frida Kahlo, πλαισιωμένη από πλούσια ανθο-σύνθεση, εμπνευσμένη από τη στενή της σχέση με τη φύση, τη μεξικανική λαϊκή παράδοση και τη συμβολική χρήση των λουλουδιών στην εικόνα και την ταυτότητά της.

Ιδανικό για αναμνηστική φωτογραφία.

Πληροφορίες

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 12/7/2026.

Δευτέρα: Κλειστά (εκτός αργιών και πρωινών για σχολεία και groups)

Τρίτη έως Παρασκευή: 9.30 π.μ. – 1.30 μ.μ.

Παρασκευή: 2.30 μ.μ. – 7.30 μ.μ.

Σάββατο-Κυριακή: 10.30 π.μ. – 7.30 μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων στο inMore.com