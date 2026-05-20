sports betsson
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!
Ποδόσφαιρο 20 Μαΐου 2026, 16:40

Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!

Η «Repubblica» αποκαλύπτει αίτημα του Γιοβάνοβιτς για νέα αντίπαλο – Έντονη δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά για το ενδεχόμενο η Ιταλία να παραταχθεί με την U21 του Μπαλντίνι

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του προγραμματισμένου φιλικού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς τα ιταλικά Μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και να τιναχθεί στον αέρα η αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της la Repubblica, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από τις σκέψεις της ιταλικής ομοσπονδίας να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά την εθνική Ελπίδων αντί της κανονικής «σκουάντρα ατζούρα» στο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Γιοβάνοβιτς φέρεται να έχει ήδη ζητήσει από την ΕΠΟ να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αναζήτησης νέας αντιπάλου, θεωρώντας ότι μια αναμέτρηση απέναντι σε πειραματική σύνθεση ή ομάδα U21 δεν προσφέρει το επίπεδο ανταγωνισμού που επιθυμεί το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Το θέμα έχει προκαλέσει αίσθηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, καθώς το συγκεκριμένο φιλικό είχε προγραμματιστεί ως ένα από τα σημαντικότερα τεστ της ελληνικής ομάδας μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, η νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ του 2026 φαίνεται πως αλλάζει πλήρως τις προτεραιότητες της FIGC.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ, ο νέος τεχνικός της εθνικής Ιταλίας Σίλβιο Μπαλντίνι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τα φιλικά του Ιουνίου ως πεδίο δοκιμών για τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών της χώρας. Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι ξεκάθαρη: μετά από μια ακόμη μεγάλη αποτυχία σε επίπεδο πρόκρισης, η Ιταλία θέλει να ξεκινήσει μια βαθιά ανανέωση με παίκτες νεότερης ηλικίας και ισχυρότερο κίνητρο.

Δημοσιεύματα από ιταλικά μέσα όπως η Eurosport Italia, η La Gazzetta dello Sport και το Tuttosport αναφέρουν ότι η ομοσπονδία της Ιταλίας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατάξει μια ομάδα με βασικό κορμό την U21 στο φιλικό απέναντι στην Ελλάδα. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τους Ιταλούς, έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στην ελληνική πλευρά.

Στην ΕΠΟ επικρατεί έντονος προβληματισμός, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος αλλά και για τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης. Ένα φιλικό απέναντι στην πλήρη εθνική Ιταλίας αποτελεί σαφώς μεγαλύτερο γεγονός τόσο σε εμπορικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Η πιθανότητα παρουσίας μιας ομάδας αποτελούμενης κυρίως από νεαρούς διεθνείς αλλάζει εντελώς τη δυναμική του παιχνιδιού, επηρεάζοντας την εμπορική αξία, το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και τη σημασία του ίδιου του τεστ για την ελληνική ομάδα.

Σύμφωνα πάντα με τη «Repubblica», ο Γιοβάνοβιτς θεωρεί ότι η Εθνική χρειάζεται αντιπάλους υψηλής ποιότητας και αγώνες αυξημένης έντασης προκειμένου να προετοιμαστεί σωστά για τις επόμενες προκλήσεις. Για αυτόν τον λόγο παρουσιάζεται αποφασισμένος να προστατεύσει το αγωνιστικό κύρος της ομάδας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει αλλαγή αντιπάλου λίγες εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, στην Ιταλία αρκετοί αναλυτές υπερασπίζονται τη σκέψη του Μπαλντίνι. Θεωρούν ότι η «σκουάντρα ατζούρα» βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο όπου τα αποτελέσματα των φιλικών έχουν μικρότερη σημασία από την αξιολόγηση των νέων ποδοσφαιριστών. Ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός φέρεται να πιστεύει ότι οι παίκτες της U21 διαθέτουν μεγαλύτερο πάθος, ένταση και διάθεση από αρκετούς διεθνείς της ανδρικής ομάδας που προέρχονται από μια απογοητευτική σεζόν και μια αποτυχημένη προκριματική διαδικασία.

Η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα μικρό διπλωματικό ζήτημα ανάμεσα στις δύο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε από την ΕΠΟ ούτε από τη FIGC, στην Ιταλία θεωρούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της αναμέτρησης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών έχει δημιουργήσει σοβαρή ένταση. Για την Ιταλία, το καλοκαίρι του 2026 αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής και μιας αναγκαστικής αναδόμησης μετά το σοκ του αποκλεισμού από το Μουντιάλ. Για την Ελλάδα, όμως, το φιλικό με την «σκουάντρα ατζούρα» είχε σχεδιαστεί ως μια κορυφαία αγωνιστική πρόκληση απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και αυτή ακριβώς η σύγκρουση φιλοσοφιών είναι που απειλεί πλέον να οδηγήσει το Ελλάδα–Ιταλία… στον αέρα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!

Η «Repubblica» αποκαλύπτει αίτημα του Γιοβάνοβιτς για νέα αντίπαλο – Έντονη δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά για το ενδεχόμενο η Ιταλία να παραταχθεί με την U21 του Μπαλντίνι

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Σύνταξη
Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ

Η αγορά μεταπώλησης στις ΗΠΑ, η δυναμική τιμολόγηση και η εμπορευματοποίηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκτοξεύουν τις τιμές των εισιτηρίων του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία

Γεώργιος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο

Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο, όπως ενημέρωσε ο Κώστας Καραπαπάς στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Σύνταξη
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Γεώργιος Μαζιάς
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Κόσμος 20.05.26

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Σύνταξη
Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Looksmaxxing 20.05.26

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;

Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Ανδρουλάκης: Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ – Νέο βίντεο στο TikTok

Τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευθούν οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των funds, παρουσιάζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies