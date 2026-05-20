Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι
Ο Κάρεϊ Σκάρι που άφησε το σημάδι του στον Ολυμπιακό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Καρέι Σκάρι δεν μένει πια εδώ. Έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 63 ετών σκορπώντας θλίψη με τον χαμό του. Ο εκρητικός στο παρκέ (αλλά και έξω απο αυτό) Αμερικανός, αποτέλεσε τον πρώτο ξένο παίκτη του Ολυμπιακού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Και όσοι τον είδαν σε δράση έχουν να το λένε για το ταλέντο. Για το απίθανο άλμα του και τους χίλιους τρόπους να καρφώνει τη μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.
Προσωπική επιλογή του Στιβ Γιατζόγλου -που χρόνια αργότερα έφερε στα μέρη μας και τον Ρόι Τάρπλει- στην ομάδα που έφτιαξε τη σεζόν 1988-89 με την υποστήριξη των αδερφών Κοσκωτά. Αγωνίστηκε σε 19 αγώνες και σημείωσε συνολικά 400 πόντους με 58% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις ελεύθερες βολές με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Και έκλεισε άδοξα τον κύκλο του, καθώς έσπασε το χέρι του σε ένα φιλικό παιχνίδι με το Παγκράτι. Αργότερα για αυτόν τον τραυματισμό επιτέθηκε στον κόουτς Γιατζόγλου και η «διένεξη» τους έμεινε στην ιστορία.
Έγινε ντραφτ (37η) απο τους Γιούτα Τζαζ το 1985. Και έπαιξε για αυτούς μια τριετία ως ότου μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για τους Νικς. Το ταλέντο του; Ακατανόητο. Τον κυνηγούσαν όμως… οι δαίμονες του. Ο εθισμός του στα ναρκωτικά. Και κάπως έτσι δεν έκανε στην πραγματικότητα την καριέρα που του άξιζε. Στο μπάσκετ έμεινε ως το 1997 σαν γυρολογος.
Τι έχει πετύχει ο Κάρεϊ Σκαρι
Rest in Peace «The Dog» #⃣4⃣0⃣😔.
Carey Scurry 🇺🇸 @a_hoopsters_journey 1962-2026 #DEP #RIP 🙏
3× 🏀 #NBA
1× 🏀 #CBA
1× 🏀 #ACB@hamiltonhs @gogoneo @LIUBasketball @UtahJazz @NYKnicks @Olympiacos_BC @CB_Granollers #RapidCityThrillers #GEPU #asasbasket #DammeBAC
1/2 pic.twitter.com/9JXbYfDDnd
— Iván N. R. (@inovalr) May 19, 2026
- O Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα πριν το Final-4 του πόλο
- Ο Ντάνιελ Τάις φεύγει από τη Μονακό – Tα φαβορί για την απόκτηση του
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (20/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Europa League που απασχολεί και τον Ολυμπιακό
- «Oι τρεις προτάσεις που έχει στα χέρια του ο Μοντέρο για τη νέα σεζόν»
- Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι
- «O Λαπόρτα προσπαθεί να κρατήσει στην Μπαρτσελόνα τον Πασκουάλ»
- Τσέλσι – Τότεναμ 2-1: Έχασε και η παραμονή θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική
- Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις