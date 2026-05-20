Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»

Την ώρα που η σέντρα του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει (11 Ιουνίου) ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ εξακολουθεί να μαίνεται και η κατάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει τεταμένη. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τους Ιρανούς να μετέχουν κανονικά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, κι ενώ η συμμετοχή τους βρισκόταν στον «αέρα» μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί, παρουσιάστηκε καθησυχαστικός προς τους φιλάθλους της χώρας για τη συμμετοχή στη διοργάνωση των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ειδικότερα ο Ιρανός αξιωματούχος γνωστοποίησε πως το Ιράν έχει ένα λεπτομερές σχέδιο για την άφιξή της αποστολής στην Αριζόνα, όπου θα αποτελέσει τη βάση για τις προπονήσεις του, ενόψει του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

«Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι παίκτες και το προσωπικό θα λάβουν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA και τους κανονισμούς του τουρνουά, η χώρα υποδοχής πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις έκδοσης βίζας σε όλες τις ομάδες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι παίκτες θα μεταβούν στην καναδική πρεσβεία για να ολοκληρώσουν τα προκαταρκτικά βήματα για την απόκτηση της βίζας τους και να διεκπεραιώσουν τις διοικητικές διαδικασίες. Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας θα επισκεφθούν επίσης τις πρεσβείες του Καναδά και των ΗΠΑ για να ολοκληρώσουν τις δικές τους διατυπώσεις. Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια της ομάδας έκανε πάντα εξαιρετική δουλειά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα θα προχωρήσουν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες της FIFA», ήταν τα λόγια του Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί.