Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 20 Μαΐου 2026, 21:01

Καθησυχαστική η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν για τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας της χώρας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η σέντρα του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει (11 Ιουνίου) ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ εξακολουθεί να μαίνεται και η κατάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει τεταμένη. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τους Ιρανούς να μετέχουν κανονικά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, κι ενώ η συμμετοχή τους βρισκόταν στον «αέρα» μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί, παρουσιάστηκε καθησυχαστικός προς τους φιλάθλους της χώρας για τη συμμετοχή στη διοργάνωση των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ειδικότερα ο Ιρανός αξιωματούχος γνωστοποίησε πως το Ιράν έχει ένα λεπτομερές σχέδιο για την άφιξή της αποστολής στην Αριζόνα, όπου θα αποτελέσει τη βάση για τις προπονήσεις του, ενόψει του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

«Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι παίκτες και το προσωπικό θα λάβουν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA και τους κανονισμούς του τουρνουά, η χώρα υποδοχής πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις έκδοσης βίζας σε όλες τις ομάδες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι παίκτες θα μεταβούν στην καναδική πρεσβεία για να ολοκληρώσουν τα προκαταρκτικά βήματα για την απόκτηση της βίζας τους και να διεκπεραιώσουν τις διοικητικές διαδικασίες. Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας θα επισκεφθούν επίσης τις πρεσβείες του Καναδά και των ΗΠΑ για να ολοκληρώσουν τις δικές τους διατυπώσεις. Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια της ομάδας έκανε πάντα εξαιρετική δουλειά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα θα προχωρήσουν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες της FIFA», ήταν τα λόγια του Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί.

Αθλητική Ροή
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Ελλάδα 20.05.26

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
Και από ΥΠΕΞ 20.05.26

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς
Ελλάδα 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς

Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό της δολοφονίας ενός τρόφιμου από έναν άλλο στο Δαφνί, ο Νεκτάριος Χαϊντάρ, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΨΝΑ, μιλά στο in για την εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο το περιβάλλον του οποίου γίνεται επισφαλές για ασθενείς και εργαζόμενους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος

«Δεν είναι το Σύνταγμα εργαλείο» διαμήνυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε μία παρέμβαση κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον τρόπο που ο πρωθυπουργός μεταχειρίζεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη

Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Βασίλης Ρίζος
To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Φιάσκο 20.05.26

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος

Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς
Τραγωδία 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Σύνταξη
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26 Upd: 20:54

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26 Upd: 20:24

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Culture Live 20.05.26

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
