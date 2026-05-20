Ολυμπιακός: Στο ξενοδοχείο η αποστολή των «ερυθρόλευκων»
Το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) η αποστολή του Ολυμπιακού αφίχθη στο ξενοδοχείο στο οποίο θα διαμείνουν όλες οι ομάδες του Final Four της Αθήνας.
Ο Ολυμπιακός μπαίνει πλέον για τα καλά σε ρυθμούς Final Four 2026 με τους ερυθρόλευκους να ολοκληρώνουν τις προπονήσεις τους στο ΣΕΦ ενόψει του μεγάλου ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Οι ερυθρόλευκοι που έχουν ως στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας τους, έφτασαν λίγο μετά τις 17.00 στο ξενοδοχείο «The Ilisian», εκεί όπου θα μείνει η αποστολή για το διάστημα του Final Four, με μπλουζάκια που γράφουν «Forever Legend».
Σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταφθάνουν και οι υπόλοιπες αποστολές στο ξενοδοχείο το οποίο θα είναι το… σπίτι τους για τις επόμενες πέντε μέρες.
Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη το απόγευμα (21/5, 18.00) και μετά θα μετράει… αντίστροφα για τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
