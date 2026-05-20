Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι είναι διαθέσιμη η Κάρτα Μέλους για τη νέα σεζόν 2026/27, όπως και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών, η οποία τιμάται στα 20 Ευρώ.
Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ενημερώνει τα Μέλη και τους φιλάθλους του, ότι είναι διαθέσιμη η Κάρτα Μέλους για τη νέα σεζόν (2026-27).
Μαζί και τη νέα χρονιά, μια «γροθιά», για να συνεχίσουν τα τμήματα του Ολυμπιακού μας να πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη και να μας κάνουν υπερήφανους. Με την Κάρτα Μέλους, στην τιμή των 75€, στέκεσαι δίπλα σε όλα τα τμήματα και είσαι κομμάτι της ένδοξης ιστορίας του Θρύλου μας.
Η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου 2026-27 του Ολυμπιακού: Η παράδοση συνεχίζεται…
Μετά τη Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου 2025-26, των 101 χρόνων, με το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας μας, στο βόλεϊ Ανδρών (CEV Top Teams Cup 1996), η παράδοση συνεχίζεται…
Η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών, της σεζόν 2026-27, είναι διαθέσιμη στα 20€, έχει όλα τα προνόμια της απλής Κάρτας Φιλάθλου και αποτελεί φόρο τιμής στην δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., το πρώτο Champions League στο πόλο Ανδρών, το 2002, στην Βουδαπέστη!
Παράλληλα, κυκλοφορεί και η Κάρτα Φιλάθλου, στην τιμή των 15€, η οποία είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου τόσο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός όσο και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Τρόποι διάθεσης:
Από το Τμήμα Μελών και Φιλάθλων, στην εμπορική στοά του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από τη Θύρα 19, μπροστά από το μνημείο των θυμάτων της Θύρας 7), Δευτέρα-Κυριακή, 10:00-18:00.
Online, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. (πατήστε ΕΔΩ).
Ανανέωσε ή απόκτησε τις Κάρτες σου και γίνε μέρος της μεγάλης «ερυθρόλευκης» οικογένειας.
- Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
