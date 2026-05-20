Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.
Η Άρσεναλ κατάφερε να γράψει ιστορία τη φετινή σεζόν, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να κερδίσει την Μπόρνμουθ, οι δύο ομάδες έμεινα στο 1-1 και οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League, κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.
Η στιγμή που οι «κανονιέρηδες» κατέκτησαν ξανά την Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, βρήκε τους ποδοσφαιριστές όλους μαζί, κολλημένους μπροστά σε μια οθόνη, να παρακολουθούν το Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι.
We did it, together. pic.twitter.com/wQDp02LvLd
— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Μετά τη νίκη της το βράδυ της Δευτέρας κόντρα στην Μπέρνλι με 1-0 με σκόρερ τον Χάβερτζ, η ομάδα του Αρτέτα περίμενε ένα δώρο από την Μπόρνμουθ στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ κι αυτό ήρθε με δραματικό φινάλε!
Η Μπόρνμουθ είχε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, είδε τον Χάαλαντ να ισοφαρίζει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και να πιέζει για να βρει επική ανατροπή, η οποία όμως δεν ήρθε ποτέ.
Έτσι, η Άρσεναλ πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, χωρίς να αγωνίζεται και θα πάει την Κυριακή στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας για να κάνει φιέστα, έστω κι εκτός έδρας.
Δείτε βίντεο από το προπονητικό της Άρσεναλ
🚨 A clip for history… from inside Arsenal Club’s training camp..
The moment the final whistle is blown and Arsenal’s victory in the league title is announced after an absence of 22 years.
🏆♥️🔥pic.twitter.com/NGRvofuYNo
— Saeed ALHejaili (@saeed3373) May 19, 2026
