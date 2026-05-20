sports betsson
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20 Μαΐου 2026, 10:55

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Άρσεναλ κατάφερε να γράψει ιστορία τη φετινή σεζόν, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να κερδίσει την Μπόρνμουθ, οι δύο ομάδες έμεινα στο 1-1 και οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League, κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.

Η στιγμή που οι «κανονιέρηδες» κατέκτησαν ξανά την Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, βρήκε τους ποδοσφαιριστές όλους μαζί, κολλημένους μπροστά σε μια οθόνη, να παρακολουθούν το Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά τη νίκη της το βράδυ της Δευτέρας κόντρα στην Μπέρνλι με 1-0 με σκόρερ τον Χάβερτζ, η ομάδα του Αρτέτα περίμενε ένα δώρο από την Μπόρνμουθ στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ κι αυτό ήρθε με δραματικό φινάλε!

Η Μπόρνμουθ είχε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, είδε τον Χάαλαντ να ισοφαρίζει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και να πιέζει για να βρει επική ανατροπή, η οποία όμως δεν ήρθε ποτέ.

Έτσι, η Άρσεναλ πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, χωρίς να αγωνίζεται και θα πάει την Κυριακή στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας για να κάνει φιέστα, έστω κι εκτός έδρας.

Δείτε βίντεο από το προπονητικό της Άρσεναλ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Τράπεζες
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Economy
Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Γεώργιος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Γεώργιος Μαζιάς
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι
Μπάσκετ 20.05.26

Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι

Ο Κάρεϊ Σκάρι που άφησε το σημάδι του στον Ολυμπιακό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών

Σύνταξη
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή

Επιμονή στον «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ με βάση την απόφαση του συνεδρίου είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προετοιμάζεται για σκληρό θεσμικό «ροκ» απέναντι στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Κόσμος 20.05.26

Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC - Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πολλές οι επιλογές 20.05.26

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

Σύνταξη
Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέμεσις 20.05.26

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Γεώργιος Μαζιάς
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Ελλάδα 20.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Σύνταξη
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν
Κόσμος 20.05.26

ΕΕ καλεί Μέρκελ - «Κάποιος πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν»

Με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν η ΕΕ έχει βρεθεί να αναζητά τρόπο για συνομιλίες με τη Ρωσία - Η επιλογή της Μέρκελ ως εκπροσώπου της Ένωσης υπογραμμίζει τη σοβαρή οπισθοχώρηση του μπλοκ ως μεγάλης γεωπολιτικής δύναμης

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Σκληρή τοποθέτηση 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Σύνταξη
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies