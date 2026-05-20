Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ κατάφερε να γράψει ιστορία τη φετινή σεζόν, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να κερδίσει την Μπόρνμουθ, οι δύο ομάδες έμεινα στο 1-1 και οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League, κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.

Η στιγμή που οι «κανονιέρηδες» κατέκτησαν ξανά την Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, βρήκε τους ποδοσφαιριστές όλους μαζί, κολλημένους μπροστά σε μια οθόνη, να παρακολουθούν το Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά τη νίκη της το βράδυ της Δευτέρας κόντρα στην Μπέρνλι με 1-0 με σκόρερ τον Χάβερτζ, η ομάδα του Αρτέτα περίμενε ένα δώρο από την Μπόρνμουθ στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ κι αυτό ήρθε με δραματικό φινάλε!

Η Μπόρνμουθ είχε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, είδε τον Χάαλαντ να ισοφαρίζει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και να πιέζει για να βρει επική ανατροπή, η οποία όμως δεν ήρθε ποτέ.

Έτσι, η Άρσεναλ πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, χωρίς να αγωνίζεται και θα πάει την Κυριακή στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας για να κάνει φιέστα, έστω κι εκτός έδρας.

