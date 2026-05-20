Στα άκρα η κόντρα Κακλαμάνη με Ανδρουλάκη – Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ – «Είναι κοινοβουλευτική εκτροπή»
Όπως σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης οι διαρροές από την κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ποινικά αδικήματα.
Βαθαίνει όπως όλα δείχνουν η πολιτική σύγκρουση μεταξύ της Βουλής και του ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμψει τις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη από την κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.
«Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από που διέρρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες», είπε ο πρόεδρος της Βουλής μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες σημειώνοντας πως αυτές οι διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ποινικά αδικήματα.
«Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.
Τι υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη
Νωρίτερα πάντως σε μια σκληρή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στη Βουλή με αφορμή τα όσα συνέβησαν στη διάσκεψη των προέδρων με αφορμή τη συζήτηση της Παρασκευής για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής επί του σκανδάλου των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για “τρέιλερ μιας ακόμα προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής.
«Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.
»Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.
