Μιλένα Αποστολάκη: «Η «δεύτερη ευκαιρία» δεν μπορεί να είναι κενό γράμμα
«Να αρθούν άμεσα οι κατασχέσεις λογαριασμών πολιτών που έχουν απαλλαγεί από τα χρέη τους» ζητά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη η Μιλένα Αποστολάκη.
Το οξύ ζήτημα που έχει προκύψει και ουσιαστικά ακυρώνει στην πράξη το θεσμό της «δεύτερης ευκαιρίας» για πολίτες και επαγγελματίες που έχουν απαλλαγεί από τα χρέη τους βάσει του ν. 4738/2020 θέτει στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απαλλαγής οφειλών και το Δημόσιο δεν διατηρεί πλέον απαιτήσεις εις βάρος των πολιτών, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εξακολουθούν να μην προχωρούν στην άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
«Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένοι από την οικονομική και συναλλακτική ζωή, αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και να ανοίξουν νέους» σημειώνει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
Η Μιλένα Αποστολάκη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια κραυγαλέα αντίφαση, καθώς από τη μία πλευρά η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι οι οφειλές έχουν αποσβεστεί και χορηγεί φορολογική ενημερότητα, από την άλλη όμως εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που είχαν επιβληθεί ακριβώς για αυτές τις οφειλές.
Για τον λόγο αυτό, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον αρμόδιο υπουργό σαφείς απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι Δ.Ο.Υ. δεν προβαίνουν στην άρση των κατασχέσεων μετά την απαλλαγή οφειλών, καθώς και αν υπάρχει σχετική εγκύκλιος ή διοικητική οδηγία. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση ώστε η απαλλαγή από τις οφειλές να συνεπάγεται αυτοδικαίως και την άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.
