Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»
Το Μουσείο Καζαντζάκη, με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, απονέμει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη», στο πλαίσιο του μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού με θέμα: «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα», εμπνευσμένου από το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την πρώτη του έκδοση.
Το Μουσείο, εκπληρώνοντας την επιθυμία του αείμνηστου Αδαμάντιου Ν. Μαθιουδάκη, δωρητή του, διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό στη μνήμη της κόρης του, Μαρίας Σοφίας Μαθιουδάκη, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση ως δασκάλα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, αφήνοντας ένα βαθύ αποτύπωμα αγάπης, προσφοράς και παιδαγωγικού ήθους.
Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε με το 6ο και το 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, καθώς και με το Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς, και απευθύνθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης των παραπάνω σχολείων.
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες δημιούργησαν πρωτότυπα λογοτεχνικά έργα, μέσα από τα οποία αποτύπωσαν σκέψεις, προβληματισμούς και βιώματα που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και την υποστήριξη του Μουσείου Καζαντζάκη.
Την αξιολόγηση των μαθητικών συμμετοχών ανέλαβε επταμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία ορίστηκε από το Μουσείο και αποτελείται από τους:
- Μαίρη Δημάκη – Ζώρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ)
- Κατερίνα Ζωγραφιστού (Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Paul Valéry – Montpellier III)
- Νίκος Μαθιουδάκης (Ερευνητής Γ΄ Γλωσσολογίας, Ακαδημία Αθηνών), Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
- Ελένη Νέστορα (μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «ΑΠΙΚΟ»)
- Θοδωρής Παπαϊωάννου (συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και εφήβους)
- Φιλήμονας Πατσάκης (υπεύθυνος εκδοτικού σχεδιασμού, εκδόσεις Διόπτρα)
- Ανδρονίκη Π. Σπαθαράκη (PhD, MEd, διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας)
Η τελετή απονομής του Βραβείου «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 12:00, στην αίθουσα «Γ. Ανεμογιάννης» του Μουσείο Καζαντζάκη, παρουσία των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, των οικογενειών τους, καθώς και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής και της τοπικής κοινότητας.
