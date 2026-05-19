Ο ‘Ομπλακ «βλέπει» να χάνει τα 10 εκατ. και άνοιξε την πόρτα από την Ατλέτικο Μαδρίτης
Για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, η δήλωση του ‘Ομπλακ «ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί» δεν προκάλεσε έκπληξη. Ηδη, φεύγει και ο Αντουάν Γκριεζμάν
«Πάντα λέω ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Έχω συμβόλαιο, αλλά το καλοκαίρι είναι πάντα μακρύ», δήλωσε ο γκολκίπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιαν ‘Ομπλακ μετά το παιχνίδι με την Χιρόνα. Πιάσατε το υπονοούμενο; Ο 33χρονος Σλοβένος γκολκίπερ άνοιξε την πόρτα της εξόδου του από την ομάδα της Μαδρίτης, από όπου ήδη «εγκαταλείπει» ο Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ορλάντο Σίτι.
Για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα η δήλωση του ‘Ομπλακ δεν προκάλεσε έκπληξη, αν και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ποσό που παίρνει το οποίο ανέρχεται στα 10, 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο και παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία θέλει να προχωρήσει σε μεγάλη οικονομική αναδιοργάνωση.
Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αβεβαιότητα, όχι μόνο την οικονομική, καθώς ο ‘Ομπλακ δεν νιώθει σίγουρος κάτω από τα δοκάρια της Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο διάστημα του τραυματισμού του ο Αργεντινός Χουάν Μούσο πήγε καλά και σα να μην έφτανε αυτό ο Ντιέγκο Σιμεόνε τον επέλεξε για το παιχνίδι με την Οσασούνα, αν και διαθέσιμος ήταν και ο ‘Ομπλακ. Ο λόγος είναι ότι ο Μούσο στάθηκε καλά σε αγώνες υψηλού επιπέδου εναντίον της Μπαρτσελόνα τόσο στο Κύπελλο Ισπανίας όσο και στο Champions League.
Βέβαια, ο ‘Ομπλακ δεν είναι κάποιος τυχαίος. Είναι 12 χρόνια στην Ατλέτικο Μαδρίτης και με 538 αγώνες κάτω από τα δοκάρια της βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση στην ιστορία της Ατλέτικο, πίσω μόνο από τους Αδελάρδο Ροντρίγκες και Κόκε. Αν αγωνιστεί εναντίον της Βιγιαρεάλ την τελευταία αγωνιστική, θα απέχει μόλις 14 συμμετοχές από τη δεύτερη θέση.
Η εξήγηση που δίνεται, με αφορμή τη δήλωση «το καλοκαίρι είναι πάντα μακρύ», είναι ότι ο ‘Ομπλακ έδειξε την διαθεσιμότητά του να αλλάξει φανέλα, προκειμένου να συγκεντρώσει προτάσεις. Και με δεδομένη την οικονομική κατάστασή της και τον προϋπολογισμό της, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν φαίνεται ότι θα αποτελέσει εμπόδιο. Είναι και μήνυμα ότι δεν θέλει να μείνει στον πάγκο…
🗣️ Jan Oblak, sobre su continuidad la próxima temporada:
“Ya veremos. Tengo contrato, pero el verano siempre es largo”.@DAZN_ES pic.twitter.com/VJJXbMj2nI
— Atleti365 (@Atleti365__) May 17, 2026
