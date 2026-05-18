Διασυρμός ως το Μαϊάμι για τον Μάριο Ηλιόπουλο: Το έκανε… Eurovision (vid)

Σε ένα κακόγουστο προσωπικό σόου μετέτρεψε ο Μάριος Ηλιόπουλος τη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον ιδιοκτήτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ να απευθύνει… διάγγελμα μισής ώρας, που δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και έκανε μονόλογο, στον οποίο αναφέρθηκε στη διαφθορά, στις τράπεζες, στην πολιτική και σε ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, ξεφεύγοντας από το ποδόσφαιρο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου περιλάμβανε και καραόκε, καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ τραγούδησε, με το βίντεο από τη φιέστα της ΑΕΚ να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να φτάνει μέχρι το Μαϊάμι. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του sportstalkflorida.com.

Το δημοσίευμα:

«Ντροπιαστικοί εορτασμοί τίτλου της ΑΕΚ, χλευάστηκαν μετά την παράξενη ομιλία του ιδιοκτήτη σε στιλ Eurovision», τιτλοφορείται το σχετικό δημοσίευμα της αμερικάνικης ιστοσελίδας, για όσα έγιναν χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μέσα αναφέρονται μερικά από τα σχόλια που έγιναν στα social media για το σόου του Μάριο Ηλιόπουλου.

«Μία από τις πιο ντροπιαστικές γιορτές φιέστα που έχω δει ποτέ. Δόξα τω Θεώ, μας έκανε να γελάσουμε», ανέφερε κάποιος. «Ο Ηλιόπουλος μόλις μας έδωσε μια γεύση από την πολιτική ομιλία που μπορεί να ακούσουμε σύντομα», τόνισε κάποιος άλλος.

«Τι είδους παράσταση δίνει ο Ηλιόπουλος; Τραγουδάει; Προσπαθεί να ερμηνεύσει στίχους; Αυτό είναι σαν τσίρκο», έγραψαν στα social media. «Ο κόσμος πήγε για να γιορτάσει έναν τίτλο πρωταθλήματος και κατέληξε να βλέπει… τσίρκο», «Χωρίς ειρωνεία, αυτά που κάνει ο Ηλιόπουλος δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα». «Ο Ηλιόπουλος είναι υποψήφιος για το ελληνικό κοινοβούλιο; Αφήστε τους οπαδούς να απολαύσουν τον τίτλο. Γιατί μιλάει για τράπεζες κατά τη διάρκεια μιας ποδοσφαιρικής γιορτής;», ανέφεραν κάποιοι άλλοι.

Ο Ηλιόπουλος δεν είναι άγνωστος στις αντιπαραθέσεις. Το 2019, το Εμπορικό Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε ότι ο Έλληνας μεγιστάνας της ναυτιλίας είχε ενορχηστρώσει την σκόπιμη καταστροφή του πετρελαιοφόρου Brillante Virtuoso ως μέρος ενός αποτυχημένου σχεδίου ασφαλιστικής απάτης που συνδεόταν με μια υποτιθέμενη πειρατική επίθεση στα ανοικτά της Υεμένης το 2011. Ο Ηλιόπουλος αρνήθηκε πάντα ότι είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν καταδικάστηκε ποτέ ποινικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο Ηλιόπουλος δεν είναι άγνωστος στις αντιπαραθέσεις. Το 2019, το Εμπορικό Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε ότι ο Έλληνας μεγιστάνας της ναυτιλίας είχε ενορχηστρώσει την σκόπιμη καταστροφή του πετρελαιοφόρου Brillante Virtuoso ως μέρος ενός αποτυχημένου σχεδίου ασφαλιστικής απάτης που συνδεόταν με μια υποτιθέμενη πειρατική επίθεση στα ανοικτά της Υεμένης το 2011. Ο Ηλιόπουλος αρνήθηκε ότι είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν καταδικάστηκε ποτέ ποινικά στο Ηνωμένο Βασίλειο».