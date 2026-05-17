Ντουμπάι: Κοινή αστυνομική επιχείρηση Κίνας – ΗΠΑ – ΗΑΕ με 276 συλλήψεις για απάτη με κρυπτονομίσματα
Το κύκλωμα ψηφιακής απάτης με έδρα το Ντουμπάι έταζε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
- Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Άμπου Ντάμπι
- Βρέθηκε σορός άνδρα σε βουνό - Εξετάζεται αν ανήκει σε 78χρονο που έχει εξαφανιστεί
- Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα στο Γαλάτσι – Δείτε βίντεο
- Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο - Τον αφόπλισαν αστυνομικοί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η αστυνομία στην Κίνα, τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) συνέλαβε 276 υπόπτους για τηλεπικοινωνιακές απάτες σε μία κοινή επιχείρηση καταστολής συμμοριών απάτης που δρούσαν στο Ντουμπάι, μετέδωσε σήμερα το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Επρόκειτο για την πρώτη αστυνομική επιχείρηση αυτού του είδους μεταξύ των τριών χωρών από την οποία “καταστράφηκαν εννέα κρησφύγετα απάτης”, σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική αναφορά.
Τα θύματα της δράσης των συμμοριών παρασύρονταν σε ανύπαρκτα επενδυτικά σχήματα κρυπτονομισμάτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
“Η κινεζική αστυνομία θα εμβαθύνει τη ρεαλιστική συνεργασία της με περισσότερες χώρες”, για την καταστολή της ψηφιακής απάτης, μετέδωσε το CCTV, επικαλούμενο το κινεζικό υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.
Η Κίνα συνεργάζεται επίσης με την Μιανμάρ για την έκδοση μεγάλου αριθμού υπόπτων που εμπλέκονται σε διεθνικές ομάδες ψηφιακής απάτης κατά τα τελευταία χρόνια.
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
- Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
- Ρόδος: Τραγωδία – Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα στ’ Αφάντου
- Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
- Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
- Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
- Axios: Σύμβουλοι του Τραμπ φοβούνται ότι η Κίνα μπορεί να επιτεθεί στην Ταϊβάν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια
- Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις