Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 13-14: «Διπλό» και πρόκριση στους τελικούς για τους Ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Βουλιαγμένης με 14-13 στον Λαιμό και να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς στην Α1 πόλο Ανδρών.
- Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία στο Κορδελιό
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
- Ψεύτικες αγγελίες εργασίας: Πόσο πιθανό είναι να πέσεις θύμα απάτης στην Ευρώπη;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το εισιτήριο για τους τελικούς των playoffs του πρωταθλήματος πόλο «σφράγισε» ο Ολυμπιακός. Με κορυφαίο τον Κάκαρη, με τέσσερα γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 14-13 τον ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Water Polo League και προκρίθηκαν στη φάση των τελικών.
Σε ένα συγκλονιστικό ματς στην έδρα της Βουλιαγμένης, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς, που αγωνίστηκε για άλλη μία φορά χωρίς τον Γκίλλα, πραγματοποίησε εξαιρετική τέταρτη περίοδο (2-5) και «πήρε» τη νίκη-πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παπαναστασίου, οκτώ δευτερόλεπτα για το τέλος, κάνοντας το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών!
Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (2-1), όμως ανέβασε «στροφές» και προσπέρασε με 3-2, με τέρματα των Νικολαΐδη (3:59) και Φουντούλη (3:28), ενώ «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά με 5-4, με ωραίο «εξάμετρο» του Πούρου (1:29). Στο 6:12 του δεύτερου οκτάλεπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +2 (5-7), με σκόρερ τον Κάκαρη, αλλά ισοφαρίστηκαν (7-7). Ο Κάκαρης, ωστόσο, «απάντησε» (0:01) και διαμόρφωσε το 8-7 του ημιχρόνου.
Οι Πειραιώτες «κόλλησαν» στην τρίτη περίοδο και με επί μέρους 4-1 υπέρ των γηπεδούχων, βρέθηκαν πίσω με 11-9. Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 13-12, όμως έδειξε χαρακτήρα και ισοφάρισε σε 13-13, με τον Κάκαρη, 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στα οκτώ δευτερόλεπτα, ο Κάκαρης κέρδισε πέναλτι, με τον Παπαναστασίου να σκοράρει, για το τελικό 14-13 υπέρ των «ερυθρόλευκων» και την πρόκριση.
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 3-3, 4-1, 2-5
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης, Αλμύρας 1, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 1, Χατζής 5, Δεληγιάννης, Καστρινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λουκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζαλάνκι 1, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου
- Στη Super League 2 η ΑΕΛ Novibet – Η βαθμολογία των play outs (pic)
- ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1: Νίκη χωρίς αντίκρισμα – Υποβιβάστηκαν οι Θεσσαλοί
- Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0: Bαθμός – χρυσάφι για τους Αρκάδες στη μάχη για την παραμονή
- Ολυμπιακός: Βράβευσε τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο (vid)
- Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το προφίλ του νέου προπονητή
- Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 10-8: Φουλ για κούπα – Στο Final 4 τα «θρυλικά» κορίτσια (vids)
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 13-14: «Διπλό» και πρόκριση στους τελικούς για τους Ερυθρόλευκους
- Μπαρτζώκας για Βεζένκοφ: «Θα μπορούσε να παίξει, αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις