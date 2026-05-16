Ολυμπιακός: Βράβευσε τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο (vid)
Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης, βράβευσε τις Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη.
- Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία στο Κορδελιό
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
- Ψεύτικες αγγελίες εργασίας: Πόσο πιθανό είναι να πέσεις θύμα απάτης στην Ευρώπη;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με μια σπουδαία εμφάνιση, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε την Σαμπαντέλ στο Παπαστράτειο με 10-8 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League.
Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μέσω του προέδρου του, Μιχάλη Κουντούρη, βράβευσε τις Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη, για την προσφορά τους στην ομάδα.
Ο κόσμος χειροκρότησε και αποθέωσε τις τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, ο οποίος απέδειξε περίτρανα με τη σημερινή βράβευση ότι αναγνωρίζει όσους και όσες έχουν προσφέρει στον πειραϊκό σύλλογο.
Τέσσερις αθλήτριες που συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες γυναικεία ομάδας πόλο του Ολυμπιακού και πανηγύρισαν αθροιστικά 65 τίτλους.
Δείτε το βίντεο:
- Στη Super League 2 η ΑΕΛ Novibet – Η βαθμολογία των play outs (pic)
- ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1: Νίκη χωρίς αντίκρισμα – Υποβιβάστηκαν οι Θεσσαλοί
- Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0: Bαθμός – χρυσάφι για τους Αρκάδες στη μάχη για την παραμονή
- Ολυμπιακός: Βράβευσε τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο (vid)
- Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το προφίλ του νέου προπονητή
- Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 10-8: Φουλ για κούπα – Στο Final 4 τα «θρυλικά» κορίτσια (vids)
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 13-14: «Διπλό» και πρόκριση στους τελικούς για τους Ερυθρόλευκους
- Μπαρτζώκας για Βεζένκοφ: «Θα μπορούσε να παίξει, αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις