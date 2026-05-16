Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Σε σαφώς πιο υποτονικό κλίμα από άλλες χρονιές -όπως αναγνώριζαν κυβερνητικά στελέχη που ήταν παρόντα- και με ογκώδη ελέφαντα στο δωμάτιο την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Μάλιστα η απουσία του Κ. Καραμανλή (που έστειλε σαφές μήνυμα με την απόφασή του να μην παρευρεθεί) και του Αντ. Σαμαρά (που διεγράφη με απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη) δεν ήταν μόνο από τον χώρο του συνεδρίου, αλλά και από το βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη, το οποίο, με εμφανή στόχο την αποφυγή μίας άβολης θέσης για τον νυν πρωθυπουργό, αυτή τη φορά δεν περιείχε καμία ιστορική αναδρομή στις περιόδους των προηγούμενων αρχηγών της παράταξης, αλλά περιορίστηκε μόνο στην προβολή του ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή και του τελευταίου αρχηγού της Κυρ. Μητσοτάκη, έχοντας στο ενδιάμεσο πρόσωπα συνέδρων.

Και ήταν μόνο ο Θόδωρος Ρουσόπουλος εκείνος που θέλησε, στην ομιλία που πραγματοποίησε με την ιδιότητα του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου, να κάνει αυτή την ιστορική αναδρομή στους ηγέτες της παράταξης.

Πίεση

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του, δεν έκρυψε την πίεση που αισθάνεται, όντας αντιμέτωπος με τη σφοδρή κριτική Καραμανλή και Σαμαρά, καθώς επίσης με την κριτική «γαλάζιων» στελεχών που πρόσκεινται επίσης στο κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ και βλέπουν παρεκκλίσεις από τον αξιακό κώδικα της παράταξης, αλλά και πολύ πρόσφατα με τα πυρά των 10 στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης που κατήγγειλαν (εφημερίδα «Δημοκρατία») ότι «η παράταξη έχασε την ψυχή της», με την κοινή επιστολή τους να θεωρείται πρόπλασμα ενός κόμματος Σαμαρά, ο οποίος είναι και ο πρώτος που έχει καταλογίσει ανοιχτά στον πρωθυπουργό ότι «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης».

Την πίεση που αισθάνεται ο πρωθυπουργός φανερώνει το γεγονός ότι θέλησε στην ομιλία του να κάνει λόγο για κάποιους που «επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας», λέγοντας ότι «εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη», για να αναφερθεί σε φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, λέγοντας: «Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η φράση γράφτηκε πριν από 52 χρόνια: “Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να συντηρεί από την παράδοση μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα, ώστε να προχωρά διαρκώς με μεγάλα, τολμηρά, αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες”».

Στο ίδιο πλαίσιο ο Κυρ. Μητσοτάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει και στην κριτική που δέχεται και από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «γι’ αυτούς που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας, βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλάει με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ».

Κορυφαίοι υπουργοί και βουλευτές

Αλλά ορατή κατέστησε και την πίεση που δημιουργούν στο Μαξίμου οι επικείμενες τοποθετήσεις των στελεχών του κόμματός, σήμερα Σάββατο, τη δεύτερη δηλαδή μέρα του συνεδρίου, όπου είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες των συνέδρων, μεταξύ των οποίων θα υπάρχουν βουλευτές και κορυφαίοι υπουργοί.

Το άγχος του Μαξίμου έχει να κάνει με το ενδεχόμενο διατύπωσης εσωκομματικής κριτικής και έκφρασης δυσαρέσκειας από βουλευτές και κυρίως με το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων ή έντονης προβολής των διακριτών πολιτικών και ιδεολογικών χαρακτηριστικών των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Εξ ου και ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να φρενάρει την ένταση της όποιας κριτικής και των όποιων διαφοροποιήσεων μπορεί να λάβουν χώρα πριν την τρίτη ημέρα του συνεδρίου -την Κυριακή- όπου και θα πραγματοποιήσει την καταληκτική ομιλία του, λέγοντας μεν: «Να μιλήσετε αύριο. Έχουμε πολύ χρόνο για όλους εσάς. Παίρνουμε δύναμη από τα λόγια σας. Γιατί πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά», όμως βάζοντας ένα «αλλά» και συγκεκριμένα ότι με την επισήμανση ότι μετά θα πρέπει όλες οι κομματικές πλευρές να ενωθούν στον κοινό σκοπό: «Αλλά, αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μια ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, όπως πληροφορείται το in, από την πλευρά των πέντε βουλευτών που υπέγραψαν το κοινό άρθρο στα «ΝΕΑ» (Ανδρ. Κατσανιώτης, Γ. Οικονόμου, Γ. Παππάς, Ξ. Μπαραλιάκος, Αθ. Ζεμπίλης) θα υπάρξουν τοποθετήσεις στο συνέδριο.

Κινήσεις Δένδια

Την ίδια ώρα τον πονοκέφαλο του μεγάρου Μαξίμου εντείνουν οι κινήσεις του Νίκου Δένδια, ο οποίος την παραμονή της έναρξης του συνεδρίου, στο Αγαθονήσι και την τελετή εγκαινίων του συγκροτήματος νέων Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών, διατύπωσε σαφές «καρφί» προς το Μαξίμου για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες» και επισημαίνοντας ότι «όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς».

Για να σημειώσει με νόημα: «Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την κατασκευή και την επισκευή άνω των 17.000 κατοικιών στο σύνολο του προγράμματος σε όλη τη χώρα, νομίζω ότι είναι το ορθό υπόδειγμα προς την ελληνική κοινωνία».

Ο υπουργός Άμυνας λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός της ΝΔ και οι πληροφορίες του in λένε ότι η σημερινή ομιλία του κ. Δένδια στο συνέδριο δεν αναμένεται να περιοριστεί στα θέματα του υπουργικού του χαρτοφυλακίου (όπως στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης που ήταν θεματικό), αλλά να αγγίξει και την ατζέντα των ζητημάτων που αφορούν τη «γαλάζια» παράταξη.

Τα χαμηλά ποσοστά

Και βέβαια εστία έντονης πίεσης για τον πρωθυπουργό αποτελούν οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματός του που το κρατούν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.

Εξ ου και ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλησε να απευθυνθεί «σε όσους έχουν απομακρυνθεί», λέγοντας ότι «τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης», αλλά και να επιχειρήσει μία ύστατη προσπάθεια αναθέρμανσης του λεγόμενου «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου», λέγοντας ότι «στρέφομαι, παράλληλα, στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μην θυμώνουν, ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές, να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταχθούν δίπλα μας».

Γιατί στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι όσο πιο χαμηλό είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών τόσο πιο κοντά φέρνει και τα σενάρια για την επόμενη μέρα στη ΝΔ και ενώ η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει.