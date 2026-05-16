Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν

Από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια ναυτιλία από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, στην ομιλία του, σε θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών, τονίζοντας πως «έχουμε το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα προστασίας των πολιτών και της χώρας».

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στους ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, και τόνισε πως ο απολογισμός είναι ότι «πετύχαμε πολλά. Εμείς είμαστε η λύση στα προβλήματα της χώρας και το αποδεικνύουμε καθημερινώς με πράξεις».

«Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες, οι βάσεις και τα θεμέλια της παράταξης αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης, «από το Λαϊκό Κόμμα και τον Ελληνικό Συναγερμό έως τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημειώνοντας ότι «γενιές στελεχών, μελών και πολιτών έδωσαν ιδεολογικές και πολιτικές μάχες, επένδυσαν ελπίδες και όνειρα στην παράταξη και τη διατήρησαν διαχρονικά ως τη μοναδική μεγάλη πολιτική δύναμη με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία».

Όπως επισήμανε, από το 2019 η κυβέρνηση και η παράταξη συνολικά κλήθηκαν να διαχειριστούν πρωτοφανείς κρίσεις, όπως η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πόλεμοι, αναφέροντας ότι «σταθήκαμε όρθιοι, αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και τελικά προστατεύσαμε την κοινωνία».

Ειδικότερα, ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ στην Πολιτική Προστασία, που υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ, όπως είπε, «το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για την προστασία των πολιτών και της χώρας. Υπενθυμίζω ότι εμείς φέραμε drones να πετάνε πάνω από τα βουνά, τα δάση και τα νησιά μας, αλλάζοντας ριζικά το δόγμα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Τώρα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, υλοποιούμε με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2 και σύντομα θα έχουμε ένα υπεσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πλοία και καταδιωκτικά σκάφη όλων των τύπων, σένοσρες, drones κ.α., ενώ ταυτόχρονα προχωράμε σε νέες προσλήψεις λιμενικών μας. Στα νησιά μας, τρέχουμε έργα λιμενικών υποδομών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε λιμάνια, λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, μαρίνες», ανακοίνωσε.

«Το όραμά μας είναι η στροφή των παιδιών μας στα επαγγέλματα της θάλασσας, στα επαγγέλματα αυτά με τα οποία κάποτε η Ελλάδα μεγαλούργησε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, καθώς «η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις ότι αποτελεί δύναμη σταθερότητας, προόδου και ευθύνης».

Αιχμές Κικίλια για τη σύνδεση ΝΔ με την κοινωνία

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ΝΔ οφείλει να παραμείνει βαθιά συνδεδεμένη με την κοινωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το να συνομιλούμε με τον λαό στη γλώσσα του δεν είναι τεχνική επικοινωνίας, αλλά προϋπόθεση πολιτικής ηγεμονίας».

Υπογράμμισε ακόμη με νόημα ότι η ανάγκη προσαρμογής στο νέο και στις απαιτήσεις της εποχής δεν μπορεί να γίνεται με όρους εντυπωσιασμού, ούτε να υποκαθιστά την πολιτική ταυτότητα και την ιδεολογική ψυχή της παράταξης.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας πολιτικής που θα δίνει πραγματική προοπτική στους νέους ανθρώπους και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα του μέλλοντος πρέπει να είναι ισχυρότερη οικονομικά, αλλά και μεγαλύτερη σε αυτοπεποίθηση, κοινωνική συνοχή και εθνική συνείδηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χρειαζόμαστε μια πολιτική που να επιτρέπει στο παιδί του εργάτη, του αγρότη, του μικρομεσαίου και του ελεύθερου επαγγελματία να προχωρά μπροστά όχι επειδή ανήκει σε μηχανισμούς, αλλά επειδή αξίζει», προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι σύστημα αναπαραγωγής ελίτ, αλλά δυνατότητα κοινωνικής ανόδου μέσα από την προσπάθεια».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράμμισε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι τους αριθμούς, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία αναζητά πολιτικές με αξίες, ήθος, τιμιότητα, αίσθηση καθήκοντος, σεβασμό στον νόμο, εθνική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη.

Φωτογραφίες του Βασίλη Κικίλια από τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

