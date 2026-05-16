Πολιτική Γραμματεία 16 Μαΐου 2026, 08:39

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Η ημερομηνία ανακήρυξης του νέου κόμματος πλησιάζει και παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερόν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού επιφορτισμένοι με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και η προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδέκτες μόνο τη βάση ή στους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών, όπως της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά.

Οργάνωση στη βάση

Μετά το κλείσιμο του κύκλου της «Ιθάκης» – επιτυχημένα για τους ανθρώπους της Αμαλίας – η δουλειά έχει τώρα επικεντρωθεί στους πυρήνες αυτοοργάνωσης οι οποίοι πολύ σύντομα και από την ανακήρυξη του κόμματος τον Ιούνιο και έπειτα θα μετατραπούν σε κομματικές οργανώσεις.

Το πρώτο δείγμα γραφής αυτής της δουλειάς οι άνθρωποι του προέδρου το έδωσαν στην τελευταία ομιλία του κ. Τσίπρα για το βιβλίο του στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς χωρίστηκαν σε ομάδες και υποομάδες για να δημιουργήσουν ένα τοπικό δίκτυο με την ευρύτερη δυνατή αναφορά στην τοπική κοινωνία εντοπίζοντας νέους ανθρώπους, εκπροσώπους παραγωγικών κλάδων, κοινωνικούς φορείς και κυρίως αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ψηφοδέλτια

Το δεύτερο επίπεδο δουλειάς είναι η αναζήτηση νέων στελεχών και νέων προσώπων με την Αμαλίας να εκπέμπει έναν αέρα ικανοποίησης για τα πρόσωπα που ήδη έχουν βγει μπροστά σε διάφορες εκδηλώσεις.

Τα πρόσωπα αυτά θα είναι και αυτοί που θα μπουν και στις εκλογικές λίστες στις διάφορες περιφέρειες της χώρας για τις εθνικές κάλπες με το σχεδιασμό όμως να μην περιορίζεται μόνο στις επικείμενες εκλογές.

Μεγάλο στοίχημα δηλαδή μαζί με την κοινωνική γείωση είναι και η δημιουργία στέρεης αναφοράς του κόμματος και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, εκεί όπου για χρόνια υστερούσε διαχρονικά η Αριστερά.

Πολλά από τα πρόσωπα που ήδη έχουν έρθει σε επαφή με το οργανωτικό του κόμματος Τσίπρα δεν αποκλείεται να δοκιμαστούν στη συνέχεια και στις δημοτικές εκλογές.

Τα πρόσωπα αυτά είναι όλοι όσοι από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και σήμερα έχουν εμφανιστεί και έχουν μιλήσει στις εκδηλώσεις είτε του Ινστιτούτου, είτε του εκδοτικού οίκου της «Ιθάκης» είτε σε συγκεντρώσεις των πυρήνων αυτοοργάνωσης και της υπό συγκρότησης νεολαίας.

Οι άνθρωποι του προέδρου

Πίσω από όλα αυτά βρίσκονται πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Τσίπρα και οι οποίοι είναι έτσι τοποθετημένοι ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα αυτού που το μανιφέστο του Ινστιτούτο το ονόμασε Κυβερνώσα Αριστερά.

Στο πεδίο και στο συντονισμό είναι η πρώην Διευθύντρια του Ινστιτούτου Πουλαντζάς Τζένη Διαμαντοπούλου, η πρώην αναπληρώτρια Τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη και της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού Στέλιος Αποστόλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας διοικητικής μεταρρύθμισης Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος που επί μια δεκαετία και πλέον βρίσκεται δίπλα στον Αλέξη.

Σε διάταξη ομόκεντρων κύκλων, όπως σημειώνουν από το επιτελείο της Αμαλίας, βρίσκονται πρόσωπα επίσης στενά συνδεδεμένα με τον κ. Τσίπρα και οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το συντονισμό όλης της δουλειάς παρέχοντας κατευθύνσεις και οδηγίες με βάση την εμπειρία τους και το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Πρόκειται για την Γιάννα Πεππέ, επί χρόνια συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα και τους Γιώργο Βασιλειάδη και Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Σταθερός αιμοδότης της προσπάθειας για τη δημιουργία της νέας Παράταξης το Ινστιτούτου Τσίπρα, που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα ως συγκοινωνούν δοχείο με το κόμμα παρέχοντας επιστημονικές επεξεργασίες αλλά και στελέχη που θα δοκιμαστούν και εκείνα στον πολιτικό στίβο.

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ειδικός Συνεργάτης
Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή
Επιταχύνονται οι εξελίξεις 15.05.26

Ο βουλευτής Ροδόπης, από το περιστύλιο της Βουλής, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Άμεση η αντίδραση από τη ΝΕΑΡ και δήλωση με νόημα.

Σύνταξη
Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη»

Σύνταξη
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
«Μητσοτάκης ή χάος»; 15.05.26 Upd: 20:50

Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Η ανεξάρτητη βουλευτής δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αποκάλυψε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου την χαρακτήρισε «σκυλάκι» όταν την είδε να μιλά με υπουργό της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Πολιτική 15.05.26

Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Δημήτρης Τερζής
Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Στο επόμενο Forum 'Αλήθεια' για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. 'Ζούκοφ' και τον κ. 'Δημήτρη Κατακουζηνό'. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον... κ. 'Κατακουζηνό'», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού
Αθλητισμός & Σπορ 16.05.26

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ και θα δώσει να βρεθεί σε ένα ακόμη Final Four Champions League – Φιλοδοξεί να μιμηθεί το κατόρθωμα των αντρών, αλλά και της ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
Καιρός 16.05.26

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου των Κυκλάδων και της Κρήτης - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Μαρία Βουργάνα
Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει
Το υπόμνημα 16.05.26

Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τόσο το Μαξίμου όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Μίνα Μουστάκα
Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Τα «γρανάζια» που λείπουν
Ελλάδα 2.0 16.05.26

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Σύνταξη
