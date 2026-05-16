Πάνω από 11.500 πλειστηριασμοί ακινήτων έχουν προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του υπουργείο Οικονομικών καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανήλθαν το Μάρτιο σε 114,52 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 35,2 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το θεωρητικά εισπράξιμο χρέος να διαμορφώνεται στα 79,2 δισ. ευρώ.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα διαμερίσματα της Αθήνας, τα οποία συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του συνολικού όγκου των πλειστηριασμών

Ο αριθμός των οφειλετών στην αφορία τον Μάρτιο ανήλθε σε 4,9 εκατ. άτομα από 3,6 εκατ. που ήταν τον Φεβρουάριο.

Οι πλειστηριασμοί

Ο Μάιος του 2026 αποτελεί τον μήνα με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, καθώς έχουν προγραμματιστεί 2.940 πλειστηριασμοί κατοικιών. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και ο Ιούλιος, με 2.449 ακίνητα να βγαίνουν στο σφυρί, ενώ ακολουθεί ο Ιούνιος με 1.974 πλειστηριασμούς.

Τον Σεπτέμβριο έχουν καταγραφεί 1.688 πλειστηριασμοί, τον Οκτώβριο 1.410, ενώ ο Νοέμβριος κλείνει την περίοδο με 1.107 ακίνητα.

Η εικόνα ανά τύπο ακινήτου είναι επίσης ενδεικτική της δομής της ελληνικής αγοράς κατοικίας. Τα διαμερίσματα κυριαρχούν, καθώς αντιστοιχούν στο 64,6% του συνόλου, με 7.472 πλειστηριασμούς.

Ακολουθούν οι κατοικίες με 2.760 περιπτώσεις, οι μεζονέτες με 901 και τα κτίρια με 435.

Σε επίπεδο γεωγραφίας, η Αθήνα βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση.

Ο Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει 641 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς κατοικιών, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον δεύτερο δήμο της κατάταξης, την Πάτρα, όπου καταγράφονται 281 πλειστηριασμοί.

Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 266, η Ρόδος με 214, ο Πειραιάς με 206, η Λάρισα με 181, ο Βόλος με 170 και το Ηράκλειο Κρήτης με 153.

Αντίστοιχα, η κατανομή με βάση την επιφάνεια δείχνει ότι τα μεσαίου μεγέθους ακίνητα αποτελούν τον βασικό κορμό των πλειστηριασμών.

Η κατηγορία 75-100 τ.μ. είναι η πολυπληθέστερη, με 2.900 ακίνητα και ποσοστό 25% του συνόλου. Ακολουθούν τα ακίνητα 100-150 τ.μ. με 2.715 περιπτώσεις και τα ακίνητα 50-75 τ.μ. με 2.341.

Συνολικά, οι κατοικίες από 50 έως 150 τ.μ. αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειονότητα, αποτυπώνοντας το προφίλ του τυπικού ελληνικού διαμερίσματος που οδηγείται σε πλειστηριασμό.

Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι ότι το 75% των ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό έχει τιμή πρώτης προσφοράς κάτω από τις 150.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, 2.425 ακίνητα έχουν τιμή πρώτης προσφοράς κάτω από 50.000 ευρώ, 3.767 ακίνητα βρίσκονται στην κατηγορία των 50.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ ακόμη 2.483 ακίνητα κινούνται μεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ.

Πώς γίνονται οι πλειστηριασμοί

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής:

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση από τότε.

Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό.

Εφόσον, ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται , μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.

Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.

Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

Πηγή ΟΤ